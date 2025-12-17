Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

山東艦︱入列六周年 年度最後海訓畫面曝光︱有片

兩岸熱話
更新時間：14:30 2025-12-17 HKT
解放軍航空母艦山東艦入列滿六周年，日前剛剛完成年度最後一次海上訓練任務，順利返回海南三亞某軍港。

人民海軍消息指，入列以來，從近海練兵到遠海部署，從單艦試驗到體系作戰，山東艦全體官兵圓滿完成多項重大任務，全面提升了綜合作戰能力。

6年來，山東艦多次穿越島鏈，航跡不斷延伸，先後參與執行了「聯合利劍」、「海峽雷霆-2025A」等重大演習演訓任務，在與強敵對手較量中，不斷提升體系作戰能力。在今年的訪問香港任務中，山東艦官兵更是向世界人民展現了人民軍隊威武之師、文明之師、和平之師的良好形象。

此外，台灣的國防部今日（17日）公布解放軍在台海周邊動態圖。其中，福建艦周二（16日）首次航經台灣海峽的情況。

台灣的國防部部長顧立雄今日表示，台軍有全程監控，發布照片也顯示福建艦上面並無艦載機，預判福建艦是要回到上海長興島進行相關缺點改進。

顧立雄補充，目前觀察此次福建艦通過台灣海峽，並無任何軍事意圖，將持續嚴密監控。
 

 

