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普京訪華︱乘「俄版勞斯萊斯」Aurus專車 掛中國「888」車牌惹關注

大國外交
更新時間：09:48 2026-05-20 HKT
發佈時間：09:38 2026-05-20 HKT

俄羅斯總統普京周二（19日）晚乘專機抵達北京，展開為期兩日的訪華行程。據內媒央視發布的現場畫面顯示，普京此行出入乘坐的是一輛掛有中國車牌的俄製「奧魯斯」（Aurus）總統專車，車牌號碼更包含三個「8」字，引起外界關注。

綜合俄羅斯衞星通訊社及俄新社報道，該輛黑色「奧魯斯」專車懸掛的中國牌照，隸屬於俄羅斯駐華大使館。據悉，數字「7」在俄羅斯傳統上象徵吉祥，而數字「8」在中國則代表幸運，此番安排被視為向中方展現友好的心思。

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「奧魯斯」被外界譽為「俄版勞斯萊斯」，為俄羅斯首個高端汽車品牌，同時亦是接待外國元首的指定專車，具備防彈及防爆等特殊安全功能。

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普京此次訪華的時機，正值中美領導人「習特會」結束僅四天。在中美關係出現緩和趨穩迹象的背景下，普京在出訪前特別強調，俄中關係已「達到了前所未有的水平」，並重申兩國在捍衞主權及國家統一等涉及核心利益的問題上，將會繼續互相支持。
 

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