普京訪華︱聚焦能源今晤習近平料簽40文件 將發表「多極世界」宣言

美國總統特朗普結束訪華後，另一大國俄羅斯總統普京昨晚抵達北京訪問兩天，今日將與國家主席習近平會晤。普京發表視頻講話，指俄中關係達到前所未有的水平，雙方在涉及主權等核心利益問題上相互支持，並強調俄中友誼不針對第三方。普京此次率領5名副總理、8名部長及眾多企業代表訪華，陣容強大。在伊朗戰事的影響下，中方會否加大進口俄國能源成為焦點。俄方透露雙方將簽署近40項雙邊合作文件，並發表推動「多極世界」的宣言。

普京的專機昨晚抵達北京，外長王毅前往接機。這是普京第25次到訪中國，最近一次是去年9月赴京出席中國抗戰暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵式。普京表示很高興應邀再次訪華，定期互訪和舉行元首會晤，是俄中全方位發展兩國關係不可或缺的一部分。

普京昨晚抵達北京，外長王毅前往接機。

俄羅斯總統普京乘坐專機抵達北京，正式展開訪華行程。央視截圖

隨行人員陣容強大

普京說，當前俄中關係達到前所未有的水平，雙方相互理解與信任，並在涉及捍衛主權和國家統一等核心利益問題上相互支持。俄中之間緊密的戰略協作在國際舞台上發揮着重要的穩定作用，同時俄中友誼不針對第三方，而是追求和平與共同繁榮。



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普京本次隨行人員陣容強大，包括5名俄國副總理及外交部、農業部、文化部、經濟發展部等8個部門的一把手，還有聯邦央行行長及多位大型企業負責人，包括俄羅斯石油公司、國家開發集團、國家原子能集團、國家航天集團等。

過去30年中俄關係持續升級，1996年建立戰略協作夥伴關係，2001年簽署《中俄睦鄰友好合作條約》，2011年建立全面戰略協作夥伴關係，2019年提升為中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，去年底雙向互免簽證。中俄今年一季度貿易額612億美元，增長14.7%。

普京此訪焦點是能源合作。彭博早前引述俄國官員透露在伊朗戰爭的影響下，中方對於「西伯利亞力量2號」油氣管道計劃表達出加速推動的意願。克里姆林宮前日證實該計劃「已列入雙方討論日程，且正致力推動嚴肅對話的進行」。



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俄媒引述普京助理烏沙科夫說，中俄元首將舉行一對一及擴大範圍會談，聚焦雙邊關係中「最重要、最敏感的議題」，以及重大國際事態發展。兩國預計將簽署近40項雙邊合作文件，其中還包含一份旨在深化兩國全面戰略夥伴關係的聯合聲明。烏沙科夫還稱，兩國領導人還將通過一份關於推動「多極世界」與「新型國際關係」的宣言。