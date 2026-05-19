普京訪華 | 普京：中俄關係達到前所未有水平 兩國友誼不針對任何國家

俄羅斯總統普京今日起一連2日對中國進行國事訪問，普京在赴華行程前發表視頻講話，表示很高興應中國國家主席習近平邀請再次訪華，指出定期互訪和舉行中俄元首會晤，是彼此全方位發展兩國關係、挖掘其真正無限潛力的重要且不可或缺的一部分。他強調，中俄關係已達到前所未有水平，兩國準備在包括維護國家主權和國家統一在內的廣泛議題上互相支持。

中俄戰略協作 在國際舞台發揮穩定作用

普京指出，俄羅斯與中國對未來充滿信心，將一道積極發展政治、經濟等領域的聯繫，擴大人文交流，鼓勵民間往來。

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習近平和普京將就雙邊關係、各領域合作以及共同關心的國際和地區問題交換意見。美聯社

這是普京第25次訪華。美聯社

普京再次訪華。美聯社

他表示，中俄之間緊密的戰略協作在國際舞台上發揮著重要的穩定作用；同時，中俄友誼不針對第三方，而是追求和平與共同繁榮。

盼深化夥伴關係和睦鄰友好

普京稱，得益於友好交往，中俄兩國在各重要領域共同推進重大合作；相信中俄將共同繼續盡一切努力，深化兩國夥伴關係和睦鄰友好，推動兩國蓬勃發展、造福兩國人民，維護全球安全與穩定。

他表示，希望中俄兩國人民關係更加緊密、彼此更加理解。他也對兩國實施互免簽證政策表示歡迎。

中國外交部表示，習近平和普京將就雙邊關係、各領域合作以及共同關心的國際和地區問題交換意見。這將是普京第25次訪華。