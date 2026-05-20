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普京訪華‧拆局︱德國智庫學者：美俄不同程度上 都需要中國

大國外交
更新時間：08:57 2026-05-20 HKT
發佈時間：08:57 2026-05-20 HKT

繼法、英、美領袖相繼訪華後，俄羅斯總統普京昨也到訪，是半年內第4個聯合國安理會常任理事國領袖訪問中國。德國智庫中國研究學者宋高祖表示，當前的地緣政治格局，讓中國處在相對有利的位置，美俄在不同程度上都需要中國。 德國之聲引述的宋高祖（Claus Soong）分析，由於中國處在相對有利位置，意味着中國目前不須在美國和俄羅斯之間作出明確選擇，也不必急於與俄羅斯和西方之間的緊張關係作切割。

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宋高祖認為，特朗普受到習近平的高規格接待，並看似輕鬆地離開北京後，普京此行便可能帶有一層試探意味，也就是需要確認美中關係的任何改善，不會犧牲俄羅斯的利益。

他分析，對北京而言，中俄關係雖然仍是戰略重點，但不意味着兩國關係對等。如今，俄羅斯對中國的依賴，遠大於中國對俄羅斯的依賴。宋高祖表示，另一項值得注意的是，如果俄羅斯想結束烏克蘭戰爭，哪一國會是它可信賴的調解國。

 

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