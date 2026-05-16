特朗普訪華•分析︱京學者：台灣問題美方沒新論調 可視為局勢穩定

隨特朗普訪華的美國國務卿魯比奧對美媒稱，美國對台政策並未發生改變。多位中國內地學者向《星島》分析，台灣問題仍舊是中美關係中最具引爆風險的變量，美方未釋放新論調的姿態，也可以視為一種局勢穩定。

貿易戰雙方適度讓步利穩定

中美元首會晤後，魯比奧對美媒稱，美國對台政策並未發生改變，又大陸若通過武力或任何脅迫手段推進統一，將是「嚴重錯誤」，恐在全球範圍內引發後果。至於對台軍售，他指是「由總統決定」的事務，而美國國會也在相關程序中扮演一定角色。



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中國社科院政治學研究所研究員房寧表示，特朗普此次來訪時間短暫，意味著儘管談判涉及重要議題，雙方能夠真正達成的共識與取得的實際成果相對有限。從正式會談及公開信息來看，雙方取得了一定成果，其中最核心的是在暫停貿易戰方面得到符合各方預期的較好成果。中美均作出適度讓步，有望在未來半年至一年間，為彼此經貿及雙邊關係營造穩定利好環境。

房寧指出，中美關係是世界上最複雜的雙邊關係。雙方最大共識是保持其穩定性，處於可控軌道，避免重大波折與突發風險，這也是雙方需要共同恪守的底線。在事關中方核心利益的台灣問題上，美方此次並未釋放新表述。這種不出現新論調的姿態，也可以視為一種局勢穩定。中方在台灣問題上應保持戰略定力與充足耐心，才能最終實現兩岸和平統一。



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美國長期在處理台灣問題上維持「模糊」立場。復旦大學中國研究院副研究員劉典指出，台灣問題被置於中美關係最高優先級，習近平主席使用「碰撞甚至衝突」等強硬措辭，相較以往表述警示意味更濃。台灣問題能否有效管控，將決定中美關係的新定位能否落地。

北京大學國際關係學院教授王勇指出，中美力量格局對比發生深刻變化，促使美方更趨於尊重一個中國原則。美方如若切實恪守兩國關係新定位，未來在台海方向的互動則有望趨於降溫，在對台軍售等敏感議題上，也或有所克制與收斂。

駐京記者楊浚源