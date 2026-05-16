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特朗普結束訪華即向台發警告：不願遠赴萬五公里打仗 不想有人走向獨立

即時國際
更新時間：04:55 2026-05-16 HKT
發佈時間：04:55 2026-05-16 HKT

美國總統特朗普於昨日（15日）結束備受矚目的訪華行程。他在離境後接受傳媒訪問時，就台海局勢發表重要評論。特朗普明確表示「不想有人走向獨立」，並直言美方不願為了台灣問題，遠赴9,500英里（約1.5萬公里）外捲入戰爭，這番言論被外界視為對台方的嚴厲警告。

特朗普在接受霍士新聞（Fox News）專訪時，被問及與國家主席習近平會晤後，台灣民眾應感到更安全還是更不安全。特朗普採取「中立」立場回應，指這種現狀已持續多年，美方的對台政策並無改變。

然而，特朗普隨即補充其對局勢的憂慮：「我會這麼說，我不想看到有人走向獨立。你知道，我們可能得遠赴9,500英里去打仗，我並不想那樣。」他進一步呼籲：「我想他們冷靜下來。我希望北京冷靜下來。」

特朗普稱，美方不希望發生戰爭，相信若能維持現狀，中國亦會接受。他指，美方不認同台方因預期獲得美國支持而採取激進動作：「我們不希望有人說：『我們獨立吧，因為美國支持我們。』」

被問到是否預見台海將爆發衝突，特朗普表示不認同，認為習近平亦不想見到戰爭，「習近平不想看到獨立運動。我想我們會沒事的。」他將目前的全球熱點歸納為兩大關鍵，即伊朗局勢與台灣問題。

王毅：美方重視中方關切 了解立場

同日，外交部長王毅向媒體介紹中美元首會晤情況。王毅指，台灣問題是會晤中的重點議題之一。他在會晤中感受到，美方了解中方的立場並重視相關關切；他強調，美方與國際社會一樣，不認同亦不接受台灣走向獨立。

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