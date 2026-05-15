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特朗普訪華•分析︱學者：中美關係新定位 特「變臉」概率降低

即時中國
更新時間：08:42 2026-05-15 HKT
發佈時間：08:42 2026-05-15 HKT

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯向《星島》表示，本次中美元首會晤氛圍積極、富有建設性。雙方均高度重視並提前精心籌備，會晤首次確立「中美建設性戰略穩定關係」新定位，為兩國關係確立了指導性框架，有助於維繫當前雙邊階段性均衡格局，也為後續關係發展注入正向動力。他相信，雙方有望在經貿、外交安全、人文交流等多個領域收穫一系列重要成果。

構建「合作優先競爭有度」新範式

吳心伯指出，這是自特朗普首任期以來，中美首次就雙邊關係發展定位與前行方向達成共識，背後既有中方推動構建積極建設性雙邊關係的意願，也源於美方經過多年博弈，重新認知中國的實力與立場；疊加自身內外處境承壓，美方轉而更傾向務實合作。

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他透露，前總統拜登任內中美也曾謀求關係指導原則共識，但外交磋商波折不斷。當年習拜峇厘島會晤前，中美經過7輪談判仍談不下來。如今中美「不打不相識」，歷經9年戰略博弈，中國綜合實力與戰略定力今非昔比，美方也已跳出零和思維，承認自身同樣能從對華合作中獲益，合作共贏更符合美國發展利益。自去年10月份開始，中美已形成比較穩定的階段性均衡狀態。

習近平和特朗普共同參觀天壇。兩旁為特朗普次子埃里克及其妻子。
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國家主席習近平與美國總統特朗普參觀北京天壇，兩位元首在祈年殿廣場合影。
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吳心伯研判，也正因此，如今再重演特朗普首任期訪華後立刻「變臉」、對華強硬施壓的一幕，概率已明顯降低。回望特朗普上次訪華，雖然當時成果豐碩，但其返美後政策迅速轉向，貿易摩擦升溫、雙邊關係急轉直下。

復旦大學中國研究院副研究員劉典對《星島》指出，此次會晤是近年來中美關係戰略屬性最強、框架性最清晰的一次。雙方既不迴避競爭現實，也未陷入對抗敘事，着力構建起「合作優先、競爭有度、穩定可期」的相處新範式。

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劉典認為，雙方對經貿磋商團隊取得「總體平衡積極」的成果予以肯定，表明在當前複雜國際環境下，經濟理性仍在發揮作用。不同於過去動輒強調「巨額大單」，這次更注重「可持續勢頭」和「平等協商」，凸顯雙方越發務實的相處思路。不過，中美關係這一新定位仍需後續實際行動落地檢驗，尤以台灣問題立場、經貿共識接續落實為關鍵。而在中東、烏克蘭等國際議題上，協調空間相對有限，雙方短期內難有突破。

駐京記者楊浚源

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