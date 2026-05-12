中國觀察：空軍一號再臨京城 飛機迷整裝待發

靴子落地！中美昨日正式官宣，特朗普將於本周三訪華。這則重磅外交消息，不止牽動國際輿論，更直接點燃內地航空圈的熱度，一眾飛機迷早已提前躁動、整裝待命。皆因時隔近9年，美國「空軍一號」總統專機，將再度降臨中國，罕見度與觀賞價值拉滿。

這不是甚麼「崇洋親美」心態，而是在飛機迷心中，「空軍一號」確有難以取代的象徵性。這架經過改裝的波音747巨無霸客機，如同「移動白宮」，機上配備完整的辦公、通訊、醫療系統，搭載頂級防禦設備與抗干擾裝置，可空中加油長時間滯空飛行，安全規格與專屬氣勢，是普通民航機、運輸機無法比擬的，也是全球飛機迷公認的頂級拍攝目標。



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事實上，特朗普訪華前夕，京城空域已經格外熱鬧。自5月1日第一架美軍C-17運輸機載着訪華先遣物資降落，北京首都機場周邊的「觀機位」，每日一早就人滿為患。大批飛機迷駐足拍攝，過着「每天數飛機」的有趣時光，並通過社交平台發布美國軍機的高清照。據一名航空拍攝者表示，從5月1日起至昨日，累計有12架美軍運輸機飛抵北京，數目之多非常罕見，簡直「大飽眼福」。

C17熱度尚未消退，「空軍一號」又要來了。根據美方公布，特朗普將在北京時間深夜抵達北京。有別於日間拍攝，夜間降落對設備與技術要求更高，對此一眾資深飛機迷早已做好周全準備，紛紛整理三腳架、長焦鏡頭、高感光設備等專業夜攝裝備，準備為捕捉「空軍一號」夜降京城的珍貴畫面待命。一名飛機迷預計本次機場周邊將擠滿拍機人群，有望創下北京近年觀機、拍機人數新高。



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嚴肅的外事訪問，撞上火熱的全民拍機熱潮，讓這次重大外交行程多了一份趣味感，也折射出大眾對中美關係的高度關注與好奇。過去一年多，中美關係像一架急速起落的軍機，「來回地獄又折返人間」，一度險象環生，最終總算安然着陸。

紀曉華