伊朗局勢︱王毅同以色列外長薩爾通電話 呼籲立即停止軍事行動

大國外交
更新時間：21:48 2026-03-03 HKT
發佈時間：21:48 2026-03-03 HKT

中共中央政治局委員、外交部長王毅3日應約同以色列外長薩爾通電話。這是美以2月28日對伊朗發動軍事行動後，兩人首度通話。

新華社報道，在聽取薩爾介紹以方對當前局勢的立場後，王毅表示，中方一貫主張通過對話協商解決國際和地區熱點問題，各方都應遵守聯合國憲章宗旨和原則，不在國際關係中使用或威脅使用武力，這也符合包括以色列在內各方的根本利益。多年來，中方致力於推動伊核問題政治解決，近期的伊美談判正在取得明顯進展，其中也涵蓋以方的安全關切，遺憾的是，這一進程已被炮火打斷。

王毅說，中方反對以方和美國對伊朗發起軍事打擊。武力無法真正解決問題，反而會帶來新的問題和嚴重後遺症。軍事實力的真正價值不在戰場，而在於預防戰爭。中方呼籲立即停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延失控。中方在中東問題上始終堅持公正立場，我們將繼續為推動局勢緩和發揮建設性作用。

王毅要求以方採取切實措施確保中國人員和機構安全，薩爾表示以方高度重視並將保護好中國人員和機構安全。

