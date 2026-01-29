施紀賢訪華｜習近平：中英合作定能一馬當先 施紀賢：樂見香港成為獨特重要橋樑

1月29日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的英國首相施紀賢（Keir Starmer）。會面期間，習近平表示，讚賞施紀賢公開提出中國是機遇、同中國接觸是必選項。中方願同英方發展長期穩定的全面戰略夥伴關係。中國農曆馬年春節即將到來。兩國合作也一定能一馬當先，爲中英關係和兩國合作開新局。施紀賢更表示，希望與中國建立更成熟的關係，香港繁榮穩定符合兩國共同利益，樂見香港成為英中之間的獨特重要橋樑。



新華社報道，習近平指出，當前國際局勢變亂交織，中英作為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，無論是維護世界和平穩定，還是促進兩國經濟民生，都需要加強對話和合作。中方願同英方秉持大歷史觀，超越分歧、相互尊重，把中英合作「大有可為」的潛力轉化成「大有作為」的實績，為中英關係與合作開新局，既造福兩國人民，也惠及世界。

習近平強調，互信是國與國關係行穩致遠的基礎。中國始終堅持走和平發展道路，從未主動挑起過一場戰爭，從未侵佔過別國一寸土地，中國無論怎樣發展壯大都不會對其他國家構成威脅。

相關新聞：施紀賢訪華｜網紅餐廳嘗雲南菜 美國前財長耶倫也曾光顧



中英經貿合作的本質是互利共贏。今年是中國「十五五」開局之年，雙方要拓展教育、醫療、金融、服務業互利合作，開展人工智能、生物科學、新能源和低碳技術等領域聯合研究和產業轉化，實現共同發展繁榮。



他指出，希望英方為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。中英都是文化大國，都為人類發展進步作出重要貢獻。雙方要密切人文交流，進一步便利人員往來。歡迎英國政府、議會、地方各界多來中國參訪，增加對中國全面、客觀、正確的認知。中方願積極考慮對英實施單方面免簽。



國際局勢方面，習近平指出，一段時間以來，單邊主義、保護主義、強權政治甚囂塵上，國際秩序受到嚴重沖擊。國際法只有在各國都遵守時才真正有效，大國尤其要帶頭，否則就會退回叢林世界。中英都支持多邊主義和自由貿易，應共同倡導和踐行真正的多邊主義，推動構建更加公正合理的全球治理體系，實現平等有序的多極化和普惠包容的全球化。



相關新聞：英國首相施紀賢抵達北京 駐華大使：與中方「一起幹事兒」︱有片

施紀賢表示，英中是世界重要經濟體和聯合國安理會常任理事國，在當前動蕩脆弱的國際形勢下，英方本著相互尊重、相互信任精神同中方建立長期穩定的全面戰略伙伴關系至關重要。



英方在台灣問題上長期奉行的政策沒有改變，也不會改變。英方願與中方保持高層交往，密切對話交流，加強貿易、投資、金融、環保等各領域合作，助力彼此經濟增長，為兩國人民帶來福祉。人民交往越密切，越有利於增進了解，英方願同中方共同推動兩國立法機構等各界加強交往。



雙方會面時，施紀賢亦有提及香港。他表示，香港繁榮穩定符合兩國共同利益，英方樂見香港成為英中之間的獨特重要橋樑。中國在國際事務中發揮著關鍵作用，英方願同中方就應對氣候變化等全球性挑戰加強合作，共同維護世界和平穩定。

英國首相施紀賢1月28日下午抵達北京，開啟一連四天的訪華行程。這也是英國首相時隔8年再度訪華。中方此前表示，願以此訪為契機，同英國共同開啟中英關係健康穩定發展的新篇章。