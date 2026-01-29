施紀賢訪華｜網紅餐廳嘗雲南菜 美國前財長耶倫也曾光顧

英國首相施紀賢周三（28日）抵達中國首都北京後，第一餐選擇在北京使館區附近各國駐華使節常去的一間雲南菜餐廳用餐。美國前財政部長耶倫2023年訪華時，也曾在這餐廳吃下飛機後的第一餐。

施紀賢：與中國接觸符合國家利益

這間中國知名的網紅連鎖雲南菜餐廳，周三晚在社媒賬號發布了施紀賢在北京三里屯門店用餐後、與店員合影留念的影片。影片中，店員將寫著「馬年騰飛」字樣的雲南祈福甲馬送給施紀賢，合影時齊喊「新年快樂」；施紀賢多次露出笑容，還以華語「謝謝」作為回應。

相關新聞：英國首相施紀賢抵達北京 駐華大使：與中方「一起幹事兒」︱有片

甲馬是一種用於民間祈福消災祭祀活動的木刻版畫，流行於雲南各地，其中白族甲馬最具特色，又稱為「紙符」。

另有網民發布了施紀賢與幾十名英國陪同人員在店內開放空間用餐的照片。照片顯示，包括施紀賢在內的不少人都在席間使用筷子進食。

相關新聞：施紀賢訪華︱拆局：英對華政策「政經分離」 對沖美國風險

美國前財長耶倫2023年7月訪問北京開啟四天訪華行程時，下飛機後的第一餐也選在了這間雲南菜餐廳。

據彭博社報道，施紀賢周三（28日）抵達北京後，對隨行的60名英國商界領袖和文化機構負責人表示，英國有責任修復與中國的關係，並呼籲各界把握機遇，擴大在亞洲的影響力。他還說：與中國接觸符合我們的國家利益。

施紀賢此次率領超過50名商界領袖組成的代表團訪華，這是自2018年以來英國首相首次訪問中國。他將於周四（29日）與中國國家主席習近平和中國總理李強會見，並於周五（30日）前往上海，與當地企業高管會談。

與此同時，英國政府發表聲明稱，英中兩國將在周四簽署一項合作協議，重點打擊移民偷渡者所依賴的供應鏈。聲明指出，用於人口走私者橫渡英吉利海峽的小型船隻發動機中，超過一半產自中國。根據聲明，協議將加強雙方情報共享，並與船隻零部件的中國製造商進行直接接觸，以防止相關產品被有組織犯罪集團利用。協議還將深化雙方在打擊高效且危險的合成阿片類藥物販運方面的合作。這類毒品被認為在中國生產，並流入英國。

中國外交部發言人郭嘉昆周三表示，中方願以此訪為契機，同英方增進政治互信，深化務實合作，共同開啟中英關係健康穩定發展的新篇章。

