英國首相施紀賢抵達北京 駐華大使：與中方「一起幹事兒」︱有片

今天下午，英國首相施紀賢率領數十名英企高層抵達北京，展開4天訪華行程。他將與國家主席習近平等領導人會面，還將到訪上海。外媒報道稱，此訪標誌英中關係回暖，但雙方在一些議題仍存分歧。

英國駐華大使魏磊稱，希望提升英中交流頻率，英國願與中國建立長期穩定的關係，構建結構性對話機制，達成具有實質意義的商業合作，同時也為坦誠討論分歧留出空間。他並特意用中文強調，要與中方「一起幹事兒」，展現英方推進雙邊合作的決心。

時隔八年再訪華

施紀賢此訪是英國首相時隔八年再次訪華。訪問期間，習近平主席將同他會見，李強總理、趙樂際委員長將分別同他會談、會見，就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。



英國駐華大使館舉行媒體吹風會。大使魏磊表示，施紀賢一直試圖減少兩國關係中的波動性。英方目標是全方位同步推進各項事務。在當前複雜的世界格局中，兩國乃至全球範圍內，都有大量議題需要推進，穩定的夥伴關係能增進互信，讓複雜事務的處理變得可行且高效。

針對如何與中國保持合作又不惹怒美國，魏磊回應，施紀賢此前受訪已給出答案：英國不會基於在國家間「選邊站」來開展對外關係。英國在全球範圍內與眾多國家保持穩固的雙邊關係，即便這些國家間存在矛盾分歧，英方也始終堅持獨立的交往原則。