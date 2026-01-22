Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

芬蘭總理25日起訪華4天 討論雙邊關係等問題

大國外交
更新時間：18:00 2026-01-22 HKT
發佈時間：18:00 2026-01-22 HKT

芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo）將於下周日(25日）起，一連4日訪問中國。

中國外交部周四（22日）公布，應中國國務院總理李強邀請，奧爾波（Petteri Orpo）將於1月25日至28日對中國作正式訪問。

中國外交部發言人郭嘉昆同日在記者會上表示，奧爾波將在訪華期間，與中國國家主席習近平、李強、中國全國人大常委會委員長趙樂際會面，就中芬雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。

郭嘉昆指出，近年來，在兩國元首擘畫引領下，中芬面向未來的新型合作夥伴關係不斷深化，各領域務實合作持續推進。中國高度重視中芬關係發展，願同芬蘭密切高層交往，鞏固政治互信，加強經貿合作，促進人文交流，在多邊事務中增進相互理解與協作，共同推動中芬關係邁上新台階。

