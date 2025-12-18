芬蘭小姐「亞洲眼」風波 總理：國家形象受損

北歐芬蘭小姐扎夫斯（Sarah Dzafce）因一張「拉眼角」變成瞇瞇眼的照片流出社交平台，被指歧視亞洲人，早前已被選美會方褫奪后冠。但「亞洲眼」風波持續延燒，在中、日、韓等地引發反彈，不僅這名佳麗成為眾矢之的，連國營芬蘭航空（Finnair）也受針對，且有人呼籲遊客抵制芬蘭。芬蘭總理奧爾波承認，扎夫斯的照片及一些右翼政客模仿「拉眼角」，已損及國家形象。

風波的源頭，是9月贏得「芬蘭小姐」后冠的22歲佳麗扎夫斯，上月一張照片在社交媒體流出，相中她拉着眼角瞇眼睛，並附有芬蘭文配文「和中國人一起吃飯」。「拉眼角」被普遍認為是刻意嘲笑亞洲人。扎夫斯辯稱是由朋友而非她自己，在私人群組中分享的，配文未經她同意。

她向報章解釋，當時她正在吃飯，頭痛眼部不適，所以做了這個手勢。但照片曝光後，她不但未立即致歉，反而在社交媒體發布自己正搭乘芬蘭航空商務艙的影片，配文「別人扔仇恨，我在坐芬航商務艙」，此舉更被解讀為傲慢輕蔑。她在11日被選美主辦機構褫奪后冠。

辯稱當時頭痛眼部不適

事件在中國、日本、南韓，及其他東亞國家引起了關注。日本《朝日新聞》報道，一名居於芬蘭的日本男子，發起了一項請願，呼籲對反亞裔歧視行為展開調查。截至昨日，該請願已收集到超過2.2萬個簽名。

芬蘭駐日本大使館稱，收到了許多關於芬蘭如何應對種族主義問題的意見和質詢。大使館早前在X平台承認：「種族主義仍然是芬蘭社會面臨的一項挑戰，解決這個問題需要持續且堅定的努力。」

芬蘭航空向當地媒體表示，這場爭議對該公司造成了影響，且有人呼籲遊客抵制芬蘭。芬航發言人說：「我們公司在X平台的日本帳號已收到多則關於這些照片的留言，都認為這些內容具有歧視與貶抑意味。留言訴求非常一致：不要來這個國家旅遊，也不要搭乘芬蘭航空。」芬航在X平台發文說：「一些芬蘭議員的言論或帖文並不代表芬蘭航空的價值觀。」

這番話顯然 是針對芬蘭3名議員近日先後發布模仿扎夫斯拉眼角手勢的照片，以示對她的支持。該3名議員是右翼民粹「芬蘭人黨」議員埃羅拉和加雷德烏，以及歐洲議會議員丁克寧。他們批評主辦單位摘她后冠的懲罰「過重」。埃羅拉事後公開道歉。

總理譴責議員行為「幼稚」

總理奧爾波譴責這些議員的行為「幼稚」，他周二說，近期該國選美佳麗及一些政治人物所涉及的「拉眼角」風波，已損及芬蘭國家形象。他向媒體表示：「前一天在國會辯論時，我已說明這件事對我們國家造成損害，這絕對是事實。」「我個人完全無法接受任何形式的種族歧視。」

儘管扎夫斯早前在網上發文道歉，仍有網民批評她「缺乏誠意」，因為那是用芬蘭語寫的。一網民在她的帖文下評論道：「我不確定芬蘭以外的中國人能否理解。多麼體貼真誠的道歉啊。」另一網民寫道：「你這樣做太過分了，亞洲人並沒有對你做甚麼。我們仍然對你感到失望。」