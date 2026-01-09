Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生擒馬杜羅｜委國臨時總統會見中國大使 感謝中方譴責美國

大國外交
委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）8日感謝中國譴責美國強行控制馬杜羅（Nicolas Maduro）總統及其妻子和侵略委內瑞拉的行徑。

羅德里格斯在社交媒體發文說，她當天會見中國駐委內瑞拉大使藍虎，並表示委方讚賞中國在強烈譴責美國嚴重違反國際法和侵犯委內瑞拉主權行徑方面所持的堅定立場。

希爾在文中表示，委內瑞拉政府再次向中華人民共和國表達由衷的感謝，感謝中方堅定表態，明確指出並堅決反對將人權問題政治化、工具化，作為干涉他國內政的借口。希爾同時感謝中國堅決反對侵犯國際法和委內瑞拉主權的立場。委內瑞拉人民重申對政治主權、領土主權以及對本國自然資源主權的堅定承諾。

此前在7日，委內瑞拉外長希爾已在社交媒體發文，感謝中國政府支持。希爾7日的發文顯示，「中國強烈譴責美國嚴重違反國際法和侵犯委內瑞拉主權的行為。」希爾寫道，「委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅·莫羅斯領導的政府感謝中國政府的支持，中國政府捍衛國際法，維護委內瑞拉人民對其領土和自然資源的完全主權。」

美國3日凌晨對委內瑞拉發起大規模軍事行動，突襲委首都加拉加斯等地，強行控制馬杜羅夫婦並將他們帶至美國。馬杜羅夫婦5日在紐約一家聯邦地區法院出庭，拒絕美方所謂「犯罪」指控。國際社會廣泛譴責美國嚴重侵犯委內瑞拉主權。

委內瑞拉最高法院3日命令時任副總統羅德里格斯擔任代理總統。5日，羅德里格斯在委內瑞拉全國代表大會宣誓就任臨時總統。

