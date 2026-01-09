Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生擒馬杜羅｜參議院通過推進議案 限制特朗普對委內瑞拉動武 5共和黨人倒戈支持

即時國際
更新時間：10:44 2026-01-09 HKT
發佈時間：10:44 2026-01-09 HKT

美國參議院當地周四（8日）進行程序性投票，通過推進一項民主、共和兩黨議員共同提出的決議草案，以期限制總統特朗普在未經國會授權的情況下對委內瑞拉採取進一步軍事行動，預計參議院下周將對這項決議草案進行正式表決。在今次表決中，有5名共和黨議員倒戈，特朗普隨後發文批評，倒戈支持推進議案的共和黨議員，不應獲得連任。

下周正式表決議案

程序性投票結果為52票贊成、47票反對；5名共和黨籍參議員投贊成票。這五名共和黨參議員包括羅姆尼（Mitt Romney）的支持者蘇珊·柯林斯、麗莎·穆爾科斯基，以及向來主張約束軍權的蘭德·保羅，甚至連經常支持特朗普的霍利（Josh Hawley）及楊恩（Todd Young）亦投下贊成票。

參與發起這項決議草案的共和黨籍參議員蘭德·保羅在投票前説：「轟炸別國首都並帶走其總統，無疑是戰爭行為。」

據美國媒體報道，美國國會眾議院將於本月較後時間進行類似投票。決議草案在兩院都獲通過後將送交特朗普簽署。

倒戈議員：軍事行動必須獲國會批准

霍利在投票後表示，草案明確規定，若總統決定向委內瑞拉派遣地面部隊，必須獲得國會批准。楊恩則指出，雖然他支持逮捕馬杜羅的行動，但他反對在沒有國會授權的情況下，讓美軍捲入長期且無法預測的委內瑞拉內戰或管理工作中。

特朗普斥倒戈議員愚蠢、不應連任

特朗普隨即在社交平台「Truth Social」發文猛烈回擊，公開點名該五名倒戈的共和黨議員，斥責他們的行為是「愚蠢」，並稱這些人「永遠不應再次當選」。特朗普稱，這項決議草案違憲，嚴重阻礙美國自衛和國家安全，削弱總統作為三軍統帥的權力。

國際社會高度關注石油版圖

目前特朗普政府正積極推動由美國企業接管並重建委內瑞拉的石油基礎設施。他早前曾表示，美國將會「管理」委內瑞拉一段時間，以確保其豐富的石油資源不再被「獨裁者」浪費。然而，國際社會及部分國會議員對此表示擔憂，質疑此舉違反國際法，恐令美國陷入另一場長期的海外軍事泥淖。

 

