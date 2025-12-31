圍台軍演︱歐盟日澳表達關切 中國外交部斥「說三道四」「十分虛偽」

就日本、澳洲、歐盟機構及一些歐洲國家對中方在台灣島附近開展軍事演習公開表達關切，中國外交部發言人林劍31日在例行記者會上表示，這幾個國家和機構對「台獨」分裂勢力「以武謀獨」裝聾作啞，對外部勢力干涉中國內政視而不見，卻對中方捍衛國家主權和領土完整的必要行動說三道四、顛倒黑白、混淆是非，十分虛偽。



解放軍本周舉行圍台軍演。澳洲外交部表示譴責，強調反對任何升高風險的行為，並表示已向北京方面表達擔憂。

日本外務省表示，該行動升高了台灣海峽的緊張局勢，已向中方傳達日方的關切，並強調台海和平穩定對國際社會至關重要。

歐洲聯盟對外事務部發表聲明指出，中國近期軍演進一步加劇兩岸緊張，危及國際和平與穩定。聲明還提及：「維持台海現狀攸關歐盟的直接利益。我們反對任何單方面改變現狀的行為，尤其是透過武力或脅迫手段。」



中國外交部發言人林劍回應，支持一個中國原則是國際社會的普遍共識和國際關係基本準則，是中國同183個建交國發展關係的政治基礎。日、澳、歐洲國家與中國建交時就此作出了政治承諾。「我們強烈敦促上述國家和機構嚴格恪守一個中國原則，停止干涉中國內政，停止縱容支持『台獨』分裂行徑。」