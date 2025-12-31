Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

圍台軍演︱歐盟日澳表達關切 中國外交部斥「說三道四」「十分虛偽」

大國外交
更新時間：16:28 2025-12-31 HKT
發佈時間：16:28 2025-12-31 HKT

就日本、澳洲、歐盟機構及一些歐洲國家對中方在台灣島附近開展軍事演習公開表達關切，中國外交部發言人林劍31日在例行記者會上表示，這幾個國家和機構對「台獨」分裂勢力「以武謀獨」裝聾作啞，對外部勢力干涉中國內政視而不見，卻對中方捍衛國家主權和領土完整的必要行動說三道四、顛倒黑白、混淆是非，十分虛偽。 

相關新聞：圍台軍演︱福建海警執法巡查 要求台海巡署講中文︱有片

解放軍本周舉行圍台軍演。澳洲外交部表示譴責，強調反對任何升高風險的行為，並表示已向北京方面表達擔憂。

外交部駁斥歐盟日澳等外國對圍台軍演的關切。
外交部駁斥歐盟日澳等外國對圍台軍演的關切。
外交部駁斥歐盟日澳等外國對圍台軍演的關切。
外交部駁斥歐盟日澳等外國對圍台軍演的關切。

日本外務省表示，該行動升高了台灣海峽的緊張局勢，已向中方傳達日方的關切，並強調台海和平穩定對國際社會至關重要。

歐洲聯盟對外事務部發表聲明指出，中國近期軍演進一步加劇兩岸緊張，危及國際和平與穩定。聲明還提及：「維持台海現狀攸關歐盟的直接利益。我們反對任何單方面改變現狀的行為，尤其是透過武力或脅迫手段。」

相關新聞：圍台軍演︱東部戰區發布AI片 首現機械人攻城︱有片

中國外交部發言人林劍回應，支持一個中國原則是國際社會的普遍共識和國際關係基本準則，是中國同183個建交國發展關係的政治基礎。日、澳、歐洲國家與中國建交時就此作出了政治承諾。「我們強烈敦促上述國家和機構嚴格恪守一個中國原則，停止干涉中國內政，停止縱容支持『台獨』分裂行徑。」

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
03:09
李龍基哭談分手：我係第三者 首認14年「爺孫戀」玩完 拒向王青霞老公道歉丨獨家
影視圈
8小時前
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
旅遊
2025-12-30 15:46 HKT
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
生活百科
22小時前
18年前全港見證佢出世！當年「元旦BB」突現身開Po 網民求證「迪士尼終身入場證」 事主「1反應」令懸念更高｜Juicy叮
18年前全港見證佢出世！當年「元旦BB」突現身開Po 網民求證「迪士尼終身入場證」 事主「1反應」令懸念更高｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
李龍基王青霞分手丨Chris曾被質疑呃錢呃樓遭大漢襲擊 基哥承諾過戶七物業後反口：冇講過
李龍基王青霞分手丨Chris曾被質疑呃錢呃樓遭大漢襲擊 基哥承諾過戶七物業後反口：冇講過
影視圈
5小時前
李龍基王青霞分手丨回顧「爺孫戀」戲劇性發展 基哥婚內偷食Chris 甘願淨身出戶
03:09
李龍基王青霞分手丨回顧「爺孫戀」戲劇性發展 基哥婚內偷食Chris 甘願淨身出戶
影視圈
7小時前
西貢破邊洲男子懸崖拍照跌落海 消防救起明顯死亡
00:29
西貢破邊洲21歲內地青年懸崖拍照墮海 消防救起明顯死亡
突發
6小時前
兇案現場未解封。梁國峰攝
樂華南邨謀殺案｜喜華樓藏屍單位續封鎖 警重案組上樓取證帶走大量證物
突發
1小時前
02:03
樂華南邨謀殺案｜女死者藏屍油壓床 疑遭男友辣手摧花 兇手已潛逃東南亞
突發
18小時前
02:03
樂華南邨謀殺案｜35歲女死者頭部有多處鈍挫傷 警追緝拍拖半年非華裔男友
突發
17小時前