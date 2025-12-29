圍台軍演︱東部戰區發布AI片 首現機械人攻城︱有片

解放軍東部戰區昨日發布軍演人工智能（AI）短視頻《聯武群戈斬『獨』道》，視頻畫面充滿了科技感，用高空「鷹群」（無人機）、水下「鯊群」（無人潛艇）、水面「魚群」（無人作艇）、低空「微型無人機」、山地「狼群」（機械狼）和城鎮「猿群」（人形機械人），幻化為解放軍各型無人武器。分析指出，這預示著解放軍無人化作戰的「戰鼓」已經擂響。

相關新聞：圍台軍演︱東部戰區今起檢驗取綜合控制權 外交部：美要認清售武嚴重後果

老鷹化身偵察無人機

這段被標名AI製作的短視頻製作精良，看過的軍迷直呼「過癮」！在高空「鷹群」片段，老鷹變身察打一體無人機在台島上空盤旋，展現了解放軍無人化、全天候、長航時、高精度的偵察監視能力。「鷹眼鎖定、一擊必中」。在水下「鯊群」片段中，鯊魚變身無人潛航器潛游深海，展現了解放軍低成本、高效能、強隱身的水下偵察反潛能力。「深海巨鯊、奪命無聲。」

在水面上，躍出海面的魚群變身「虎鯨」無人作戰艇，有無人協同構建低成本「殺傷網」，執行誘敵火力、偵察預警和反艦打擊任務。最充滿視覺效果的是低空「蜂群」，傾巢而出的「蜂群」變身為微型無人機，通過「九天」大型無人機遠程投送，實施無人機蜂群戰術，形成集群突擊威懾效應，有效擴大作戰半徑。

相關新聞：圍台軍演︱拆局：回應美對台售武 中美關係明年難樂觀

解放軍變智能機械人

在山地作戰場景中，群狼變身「機械狼」，通過AI算法動態分工，實施群體協同戰術，可在山地、叢林、城市巷戰等環境中執行偵察、滲透與突襲任務。城鎮「猿群」片段顯示解放軍士兵變身智能機械人，在城鎮奪控中，偵察、預警、滲透、突襲，大大提高作戰效能，減少有生力量損失。畫面最後，所有的無人裝備同框出鏡，效果震撼。

「這標誌著解放軍作戰理念和作戰樣式的與時俱進，陸海空天體系作戰，有人、無人聯動發力，對作戰對手進行降維打擊，使敵無處遁形、無路可逃。」北京《環球時報》引述觀察人士分析說，東部戰區在軍演中用AI展示無人化作戰理念，是告誡「台獨」分子掏空台灣民眾血汗錢武裝起來的「豪豬」，在解放軍不斷增長的硬核實力、新質戰力面前不堪一擊。