中國特使赴金邊晤柬總理洪瑪奈 推動柬泰衝突降級

柬埔寨外交部20日發布新聞稿稱，中國外交部亞洲事務特使鄧錫軍在金邊會見了柬國總理洪瑪奈、柬埔寨外長和防長及軍方領導人，就推動柬埔寨與泰國當前武裝衝突降級、實現停火與和平解決分歧，同柬方展開磋商。

《柬中時報》報道，鄧錫軍19日拜會洪瑪耐，並分別與副總理兼外交部長巴速坤、副總理兼國防部長狄西哈，以及柬埔寨王家軍副總司令兼陸軍司令毛速潘上將舉行會晤，就相關問題進行廣泛討論。柬中雙方在會談中一致強調，當前局勢下迫切需要立即實現停火，並重申和平對話仍是解決分歧的唯一可行途徑。

洪瑪奈強調，全面尊重並切實落實雙方已達成的雙邊框架與現有機制至關重要，這些機制仍是通過國際法途徑解決分歧、實現公正、持久、可持續和平的重要工具。洪瑪奈對中國，特別是中國國家主席習近平，為推動柬泰恢復和平、維護地區和平穩定所展現的領導力與個人努力表示誠摯感謝。

鄧錫軍在會談中表示，中方將繼續發揮建設性作用，促進柬埔寨與泰國之間的對話，推動爭端以和平方式解決。他強調，中國作為柬泰雙方的朋友，願為實現立即停火、重建雙方互信作出積極貢獻。