中日惡化｜兩國代表安理會交鋒 傅聰再促高市撤回「台灣有事論」

大國外交
更新時間：11:20 2025-12-16 HKT
發佈時間：11:20 2025-12-16 HKT

中日駐聯合國代表周一（12月15日）在聯合國安理會交鋒。中國常駐聯合國代表傅聰表示，決不能允許軍國主義死灰復燃，並再次敦促日本首相高市早苗撤回「台灣有事論」。日本常駐聯合國代表山崎和之則反駁稱傅聰的發言沒有根據，令人遺憾。

相關新聞：中日惡化｜國防部斥日方誤導國際社會 為復活軍國主義幽靈製造藉口

聯合國安理會在紐約當地時間周一舉行「為和平展現領導力」公開辯論會。傅聰會上指出，今年是中國抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，在國際社會共同回顧歷史、謀劃未來的時刻，日本首相高市早苗竟逆流而動，聲稱日本的「存亡危機事態」同台灣有關，暗示並威脅日本會武力介入台灣問題。

日議員披露文件顯示，高市早苗「台灣有事」論為脫稿發言。 路透社
日議員披露文件顯示，高市早苗「台灣有事」論為脫稿發言。 路透社

傅聰認為，這是對中國內政的粗暴干涉，公然違背日本作為二戰戰敗國對北京及國際社會所做承諾，直接挑戰二戰勝利成果和戰後國際秩序，違反以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，對亞洲乃至世界和平帶來嚴重隱患。

相關新聞：中日惡化｜日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂遭制裁 中方斥勾連「台獨」

在東京首相官邸外，有民眾日前抗議高市涉台言論。
在東京首相官邸外，有民眾日前抗議高市涉台言論。

他續指，二戰歷史殷鑒不遠，80年前，日本軍國主義也曾以「存亡危機」為由擴軍備戰，以「自衛」為名對外發動侵略，給中國、亞洲和世界帶來深重災難。80年後的今天，各國決不能允許軍國主義死灰復燃、絕不能允許法西斯主義的幽靈復活。中國並再次敦促日本「撤回錯誤言論，認真反思悔過，不要在錯誤的道路上越走越遠」。

對此，共同社引述日本常駐聯合國代表山崎和之反駁，稱「這是沒有根據的發言，令人遺憾」。

