中日惡化｜日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂遭制裁 中方斥勾連「台獨」

今年3月受台灣行政院邀請出任政務顧問的日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂，被中國外交部宣布實施制裁。

中國外交部指，日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂與「台獨」分裂勢力勾連，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。依據反外國制裁法，中方決定對岩崎茂採取以下反制措施：

凍結其在我國境內的動產、不動產和其它各類財產； 禁止我國境內組織、個人與其進行有關交易、合作等活動； 對其不予簽發籤證、不准入境（包括香港、澳門）。

本決定自2025年12月15日起施行。

岩崎茂曾任航空幕僚長，並於2012年1月至2014年10月間擔任統合幕僚長（即日本自衛隊最高指揮官）。退任後曾任日本防衛大臣政策參與顧問，並於2023年獲頒瑞寶大綬章。

日媒此前報道，岩崎茂已於今年3月出任台灣行政院政務顧問。這是首度由自衛隊高層退役將官擔任台灣官方職務，受到國際政軍界的高度關注。據報，被台灣的行政院聘任政務顧問的日本前統合幕僚長岩崎茂，過去多年曾擔任日本某企業顧問，該企業在中國有廣泛業務。