Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日惡化｜國防部斥日方誤導國際社會 為復活軍國主義幽靈製造藉口

即時中國
更新時間：17:41 2025-12-15 HKT
發佈時間：17:41 2025-12-15 HKT

中日兩國軍機近期在海上發生對峙，中國國防部重申，中方已事先通報相關訓練，指責日本故意干擾，並質疑此舉是否為復活軍國主義幽靈製造藉口。

相關新聞：中日惡化｜美首開腔批華「雷達照射」日機 中方：勿被盟友「帶節奏」

12月15日下午，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校就近期涉軍問題發布消息。蔣斌說，此次事件事實清楚、證據確鑿，容不得日方狡辯抵賴。實際情況是，12月6日，遼寧艦航母編隊組織101艦通報中方將組織艦載機飛行訓練，日方116艦確認收到；其後，中方101艦再次通報艦載機飛行訓練預計15時開始，持續時間約6小時，主要在航母以南區域，日方116艦再次確認收到。在此情況下，日方仍派飛機多次衝闖中方訓練海空域進行滋擾，危及飛行安全的一切責任理應由日方承擔。

相關新聞：中日惡化｜日本僅存2大熊貓下月返華 逾50年來首度絕跡

蔣斌說，日方一再欺騙本國民眾、誤導國際社會，把中方正常的軍事訓練炒作成所謂「安全威脅」，把自己從挑釁者包裝成受害者，不禁讓人懷疑其是不是想為高市首相涉台錯誤言論造成的嚴重後果轉移視線？是不是想為其突破戰後體制、謀求軍事鬆綁、復活軍國主義幽靈製造藉口？中方強烈敦促日方正視當前中日關係困難的癥結，切實反思糾錯，任何避實就虛、偷梁換柱、倒打一耙的卑劣行徑和政治操弄都不可能得逞。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-14 16:24 HKT
01:50
消委會手機｜12部$5000以下平價5G推介！小米/Samsung/Sony 1部獲4.5星媲美iPhone？
生活百科
7小時前
前TVB女星現身名牌幼稚園校運會！升呢百億少奶專心湊女 嫁入豪門生活堪比皇室成員
前TVB女星現身名牌幼稚園校運會！升呢百億少奶專心湊女 嫁入豪門生活堪比皇室成員
影視圈
6小時前
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
影視圈
10小時前
黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
02:21
黎智英案丨黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
社會
9小時前
疑露宿黃大仙天橋3個月 路人心痛：越嚟越凍！幫幫婆婆！ 網民凌晨探訪有新發現
疑露宿黃大仙天橋3個月 路人心痛：越嚟越凍！幫幫婆婆！ 網民凌晨探訪有新發現｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
男子雙手抓住廣告牌。
00:34
「孖煙囪男」疑被捉姦爬出酒店外牆 網民驚訝廣告牌堅固︱有片
奇聞趣事
6小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
星島申訴王 | 佐敦廟街驚現「非洲軍團」 「黑珍珠」操普通話拉客：$250一次
04:21
星島申訴王 | 佐敦廟街驚現「非洲軍團」 「黑珍珠」操普通話拉客$250次
放蛇直擊
11小時前
26歲女星車禍殞命！答應求婚5個月與未婚夫因意外天人永隔 近年與天團合作爆紅
26歲女星車禍殞命！答應求婚5個月與未婚夫因意外天人永隔 近年與天團合作爆紅
影視圈
22小時前