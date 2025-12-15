中日惡化｜國防部斥日方誤導國際社會 為復活軍國主義幽靈製造藉口

中日兩國軍機近期在海上發生對峙，中國國防部重申，中方已事先通報相關訓練，指責日本故意干擾，並質疑此舉是否為復活軍國主義幽靈製造藉口。

12月15日下午，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校就近期涉軍問題發布消息。蔣斌說，此次事件事實清楚、證據確鑿，容不得日方狡辯抵賴。實際情況是，12月6日，遼寧艦航母編隊組織101艦通報中方將組織艦載機飛行訓練，日方116艦確認收到；其後，中方101艦再次通報艦載機飛行訓練預計15時開始，持續時間約6小時，主要在航母以南區域，日方116艦再次確認收到。在此情況下，日方仍派飛機多次衝闖中方訓練海空域進行滋擾，危及飛行安全的一切責任理應由日方承擔。

蔣斌說，日方一再欺騙本國民眾、誤導國際社會，把中方正常的軍事訓練炒作成所謂「安全威脅」，把自己從挑釁者包裝成受害者，不禁讓人懷疑其是不是想為高市首相涉台錯誤言論造成的嚴重後果轉移視線？是不是想為其突破戰後體制、謀求軍事鬆綁、復活軍國主義幽靈製造藉口？中方強烈敦促日方正視當前中日關係困難的癥結，切實反思糾錯，任何避實就虛、偷梁換柱、倒打一耙的卑劣行徑和政治操弄都不可能得逞。