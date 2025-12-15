中日惡化｜日本僅存2大熊貓下月返華 逾50年來首度絕跡

日本目前僅存大熊貓曉曉及蕾蕾將於明年1月下旬歸還給中國。日媒周一（15日）指，受日中關係惡化影響，日本將面臨逾50年全國首次沒有大熊貓情況。

曉曉、蕾蕾2021年在上野動物園誕生，出借期限原定至2026年2月，但據消息人士透露，牠們的返華日期已被提前。

曉曉與蕾蕾的父母是旅日大熊貓真真與力力，姊姊為大熊貓香香。此前，真真與力力已於去年9月回到中國，香香則早在2023年2月就已返華。

自出生以來，曉曉、蕾蕾就備受關注，牠們不僅在日本出生，名字也是經由日本全國徵名而確定。因應牠們的返華之日臨近，大批日本民眾感到依依不捨，近日再次前往上野動物園觀賞。

經濟效益超15億港元

有估算稱，曉曉、蕾蕾一年就可以帶來超過300億日元（約15億港元）的經濟效益。

在日本社交平台上，諸如「上野動物園的大熊貓雙胞胎」、「沒有大熊貓」、「上野大熊貓歸還」、「不再引進新大熊貓」等關鍵字引發廣泛討論。

1972年，為慶祝中日邦交正常化，中國首次出借大熊貓到日本，至今已向日方出借超過30隻熊貓。

去年9月，日本和歌山冒險大世界舉辦慶祝大熊貓中日聯合繁育研究30周年系列活動，透過影像再現中日在大熊貓繁育領域的合作歷程，令一眾專程前來的大熊貓粉絲感動不已。