南海爭議｜中國海警船射高壓水炮細節 外交部：菲方人員持刀威脅

上周五（12日），中國海警船在南海仙賓礁水域向菲律賓船隻發射高壓水炮，菲方指造成3名漁民受傷。中國外交部發言人郭嘉昆今日（15日）披露事件細節，指菲律賓有組織、有預謀地糾集大量船隻挑釁滋事，其間菲方人員甚至持刀威脅中方維權執法的海警，中方採取必要處置措施，合理合法，專業克制，無可非議。

外交部發言人郭嘉昆。

菲律賓海岸警衛隊早前稱，大約20艘在仙賓礁「合法作業」的菲律賓漁船遭到中國海警船和海上民兵船包圍，並指控中方施放高壓水炮，導致兩艘漁船嚴重損毀，3名漁民身上有瘀傷和明顯傷口。

郭嘉昆今日在北京的例行記者會上表示，12日，菲律賓有組織、有預謀地糾集大量船隻，在仙賓礁附近海域挑釁滋事，並衝闖仙賓礁潟湖。其間，菲方所謂「漁船」不顧中方一再勸阻和警告，頑固在仙賓礁潟湖滯留，還多次採取惡意轉向等危險舉動。菲方人員甚至持刀威脅中方現場維權執法的海警，嚴重侵犯中方主權和權益，嚴重違反國際法和南海各方行為宣言，嚴重破壞海上和平穩定。

郭嘉昆表示，中方採取必要處置措施，維護自身領土主權和海洋權益，合理合法，專業克制，無可非議。菲方應該立即停止侵權挑釁和煽宣炒作，停止無休止地上演自編自導的海上鬧劇，不要挑戰中方維護自身主權和權益的堅定決心。