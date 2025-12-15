Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

南海爭議｜中國海警船射高壓水炮細節 外交部：菲方人員持刀威脅

大國外交
更新時間：17:30 2025-12-15 HKT
發佈時間：17:30 2025-12-15 HKT

上周五（12日），中國海警船在南海仙賓礁水域向菲律賓船隻發射高壓水炮，菲方指造成3名漁民受傷。中國外交部發言人郭嘉昆今日（15日）披露事件細節，指菲律賓有組織、有預謀地糾集大量船隻挑釁滋事，其間菲方人員甚至持刀威脅中方維權執法的海警，中方採取必要處置措施，合理合法，專業克制，無可非議。

相關新聞：中菲南海衝突｜菲方指中國海警發水炮 致3名漁民受傷｜有片

外交部發言人郭嘉昆。
外交部發言人郭嘉昆。

菲律賓海岸警衛隊早前稱，大約20艘在仙賓礁「合法作業」的菲律賓漁船遭到中國海警船和海上民兵船包圍，並指控中方施放高壓水炮，導致兩艘漁船嚴重損毀，3名漁民身上有瘀傷和明顯傷口。

相關新聞：菲律賓船隻赴中國仙賓礁海域挑釁 中國海警依法驅離

郭嘉昆今日在北京的例行記者會上表示，12日，菲律賓有組織、有預謀地糾集大量船隻，在仙賓礁附近海域挑釁滋事，並衝闖仙賓礁潟湖。其間，菲方所謂「漁船」不顧中方一再勸阻和警告，頑固在仙賓礁潟湖滯留，還多次採取惡意轉向等危險舉動。菲方人員甚至持刀威脅中方現場維權執法的海警，嚴重侵犯中方主權和權益，嚴重違反國際法和南海各方行為宣言，嚴重破壞海上和平穩定。

郭嘉昆表示，中方採取必要處置措施，維護自身領土主權和海洋權益，合理合法，專業克制，無可非議。菲方應該立即停止侵權挑釁和煽宣炒作，停止無休止地上演自編自導的海上鬧劇，不要挑戰中方維護自身主權和權益的堅定決心。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-14 16:24 HKT
01:50
消委會手機｜12部$5000以下平價5G推介！小米/Samsung/Sony 1部獲4.5星媲美iPhone？
生活百科
7小時前
黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
02:21
黎智英案丨黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
社會
9小時前
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
影視圈
10小時前
前TVB女星現身名牌幼稚園校運會！升呢百億少奶專心湊女 嫁入豪門生活堪比皇室成員
前TVB女星現身名牌幼稚園校運會！升呢百億少奶專心湊女 嫁入豪門生活堪比皇室成員
影視圈
6小時前
星島申訴王 | 佐敦廟街驚現「非洲軍團」 「黑珍珠」操普通話拉客：$250一次
04:21
星島申訴王 | 佐敦廟街驚現「非洲軍團」 「黑珍珠」操普通話拉客$250次
放蛇直擊
11小時前
男子雙手抓住廣告牌。
00:34
「孖煙囪男」疑被捉姦爬出酒店外牆 網民驚訝廣告牌堅固︱有片
奇聞趣事
6小時前
26歲女星車禍殞命！答應求婚5個月與未婚夫因意外天人永隔 近年與天團合作爆紅
26歲女星車禍殞命！答應求婚5個月與未婚夫因意外天人永隔 近年與天團合作爆紅
影視圈
22小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
疑露宿黃大仙天橋3個月 路人心痛：越嚟越凍！幫幫婆婆！ 網民凌晨探訪有新發現
疑露宿黃大仙天橋3個月 路人心痛：越嚟越凍！幫幫婆婆！ 網民凌晨探訪有新發現｜Juicy叮
時事熱話
3小時前