李強晤南非總統 願推動零關稅措施早日落地

更新時間：09:08 2025-11-23 HKT
發佈時間：09:08 2025-11-23 HKT

出席約翰內斯堡二十國集團領導人峰會（G20）的中國國務院總理李強，當地時間11月21日與南非總統拉馬福薩會談。李強表示，中方願與南非加強發展戰略對接，推動零關稅舉措在南非早日落地。

捍衛廣大發展中國家利益

李強表示，中方願推動零關稅舉措在南非早日落地，發揮兩國在資源稟賦、經濟結構等方面互補優勢，深化礦業、基礎設施建設合作，打造汽車產業等合作新亮點，挖掘新能源、人工智能等新興領域合作潛力，拓展衛星導航、聯合實驗室建設等科技創新合作。中方願同南非在金磚國家、二十國集團等平台加強協作，落實中國國家主席習近平提出的四大全球倡議，維護多邊貿易體制，推動全球治理體系改革，捍衛廣大發展中國家共同利益。

重申台灣是中國領土不可分割一部分

拉馬福薩感謝中方為南非經濟社會發展提供的支援和幫助，稱願同中方加強貿易、投資、礦業、工業、科技、能源基建、醫療衛生、減貧等領域合作，造福兩國人民。他表示南非堅定不移奉行一個中國政策，重申台灣是中國領土不可分割的一部分，將同中方繼續在涉及彼此核心利益的問題上相互支持。

