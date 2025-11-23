中美海上軍事磋商 倡避免誤解誤判

中美海上軍事磋商機制上周二至四（18日至20日）在美國檀香山舉行會議。美國印太司令部周六（22日）通報，會議旨在促進雙方人員就降低不安全和不專業行為風險進行討論。中國官方消息亦指出，會議探討了兩軍海空相遇典型案例，討論改進海上軍事安全問題措施。中美一致認同磋商機制會議有助於互動，可避免誤解誤判、管控風險危機。

探討海空相遇典型案例

中美兩軍上周舉行2025年度中美海上軍事安全磋商機制第二次工作小組會議和年度會晤。上次召開會議是4月2至3日在上海。美國印太司令部說，該機制是半年舉行一次會議，美國印太司令部、太平洋艦隊、太平洋空軍和海岸防衛隊的軍事官員參加了本次會議。

另據中國「人民海軍」微信公眾號消息，本次會晤中美雙方進行了坦誠、建設性交流，評估了《中美海空相遇安全行為準則》年度執行情況，討論了改進中美海上軍事安全問題的措施，並就2026年工作小組會議議題交換了意見。雙方認為，中美海上軍事安全磋商機制會議有助於中美兩軍海空一線部隊更專業、安全地開展互動。

與此同時，中國堅決反對任何以航行和飛越自由為名，危害中國主權和安全的行為，堅決反對任何針對中方的侵權挑釁和抵近偵察滋擾。

2022年8月起，中國一度因美國時任眾議院議長佩洛西訪台，而凍結與美國的高級別軍事接觸。美國總統拜登和中國國家主席習近平2023年11月在三藩市會晤中，同意重啟兩國高層軍事溝通。