全球能源企業Shell最近發布一款概念電動車Triple 10 Challenge，讓不少車迷感到意外，這台原型車不是為了進軍汽車製造業，而是作為平台展示全新電池冷卻技術——電池直接浸泡在特製冷卻液，非透過傳統冷卻管道散熱，除了大幅簡化電池整體結構，同時將充電時間縮短至10分鐘。

Shell研發概念電動車Triple 10 Challenge挑戰車廠？電池直接浸泡泠卻10分鐘快充80%

顛覆傳統冷卻概念

傳統電動車普遍採用間接冷卻系統，通常是讓水及乙二醇（水冷液）的混合物在電池組旁邊的管道中流動。如果這些液體發生洩漏並接觸到高壓部件，就會導致短路，甚至起火。

Triple 10 C hallenge的概念徹底顛覆這種做法，把電池做成體積更小的電池模組，完全浸泡在特製的介電液（Dielectric fluid）中，這是一種不導電的特製冷導熱液體，由於液體與電池直接接觸，散熱速度大幅提升，有效防止電池在快充時因過熱而限制功率。

3個10的設計理念

Shell表明Triple 10 Challenge 不會量產上市，純粹是技術展示車，所謂「3個10」，指的是這台車在設計時鎖定的3個目標：

1. 充電時間縮短至10分鐘以內

2. 平均耗電量控制在10kWh/100公里

3. 全車生產與使用周期的碳排放控制在10噸CO₂

事實上，工程團隊利用嶄新的直接浸泡冷卻（Direct Immersion Cooling），成功以175kW快充把電池從10%充到80%，過程只需9分54秒。

Shell的如意盤算

Shell為甚麼會研發一台不量產的概念車？答案是想推銷冷卻液，一種由天然氣提煉而成的特製液體，希望透過概念車展示技術的可行性及應用潛力，在電動車時代開拓全新收入來源。

文：B1807

圖：Shell