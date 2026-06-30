Shell研發概念電動車Triple 10 Challenge挑戰車廠？電池直接浸泡泠卻10分鐘快充80%
更新時間：12:00 2026-06-30 HKT
發佈時間：12:00 2026-06-30 HKT
發佈時間：12:00 2026-06-30 HKT
全球能源企業Shell最近發布一款概念電動車Triple 10 Challenge，讓不少車迷感到意外，這台原型車不是為了進軍汽車製造業，而是作為平台展示全新電池冷卻技術——電池直接浸泡在特製冷卻液，非透過傳統冷卻管道散熱，除了大幅簡化電池整體結構，同時將充電時間縮短至10分鐘。
Shell研發概念電動車Triple 10 Challenge挑戰車廠？電池直接浸泡泠卻10分鐘快充80%
顛覆傳統冷卻概念
傳統電動車普遍採用間接冷卻系統，通常是讓水及乙二醇（水冷液）的混合物在電池組旁邊的管道中流動。如果這些液體發生洩漏並接觸到高壓部件，就會導致短路，甚至起火。
Triple
3個10的設計理念
Shell表明Triple 10 Challenge 不會量產上市，純粹是技術展示車，所謂「3個10」，指的是這台車在設計時鎖定的3個目標：
- 1. 充電時間縮短至10分鐘以內
- 2. 平均耗電量控制在10kWh/100公里
- 3. 全車生產與使用周期的碳排放控制在10噸CO₂
事實上，工程團隊利用嶄新的直接浸泡冷卻（Direct Immersion Cooling），成功以175kW快充把電池從10%充到80%，過程只需9分54秒。
Shell的如意盤算
Shell為甚麼會研發一台不量產的概念車？答案是想推銷冷卻液，一種由天然氣提煉而成的特製液體，希望透過概念車展示技術的可行性及應用潛力，在電動車時代開拓全新收入來源。
文：B1807
圖：Shell
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