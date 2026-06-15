保時捷Porsche再跟迪士尼Pixar動畫扯上關係，繼2022年為《反斗車王》莎莉訂製911 Sally Special，日前廠方為配合《反斗奇兵5》在美國洛杉磯首映，一口氣展出為巴斯光年、胡迪及翠絲三位主角訂製的主題911跑車，全部僅有一台，展覽過後會像911 Sally Special進行慈善拍賣，收益悉數捐給公益機構。

保時捷Porsche 911總動員！巴斯光年+胡迪+翠絲主題跑車齊賀《反斗奇兵5》首映

保時捷Sonderwunsch部門人手打造

不同於普通拉花或貼膜改裝，這次3台主題911由保時捷高級客製部門Sonderwunsch全人手打造，從噴漆、外觀線條到內飾，每個細節都參照角色設定及造型。

1. 巴斯光年版911 GT3 RS：一飛沖天

配置：992.1世代 911 G T3 RS、518匹馬力、Weissach Package

外觀以白、綠、紫色為主調，引擎蓋通風百葉復刻巴斯胸前的操控按鈕，最搶眼的尾翼設計靈感源自巴斯的伸縮翼，訂製輪胎印有「Space Ranger」太空戰士Logo，車廂內飾極具科技感，迎賓踏板上印有發光的「To Infinity and Beyond」經典台詞。

2. 胡迪版911 Carrera T：策馬追風

配置：911 Carrera T、388匹馬力、6速手動波箱

車身漆面首創仿舊質感（Patina），在噴漆未風乾時，將牛仔布料按壓其上，壓印出布紋質感。黑金雙色五輻輪圈造型致敬警長徽章，內飾大量採用復古皮革及幹邑色縫線，椅背及門板植入黃底紅格紋面料，還原胡迪襯衫式樣。地板鋪設仿牛皮紋路腳墊，波棍頭別出心裁選用了Pixer卡通小球造型，迎賓踏板台詞是「Ride Like the Wind」。

3. 翠絲版911 Targa 4 GTS：爽朗灑脫

翠絲版911 Targa 4 GTS以半開篷911 Targa呼應女牛仔的爽朗個性。

全車配備辨識度高的黑白奶牛紋腳墊，迎賓踏板則高呼「YEE HAW！」。

原廠Targa標識也換成「Jessie」字樣。

2022年911 Sally Special在慈善拍賣以360萬美元售出，收益全數撥捐Girls Inc.及UNHCR。

配置：2026款911 Targa 4 GTS T-Hybrid混能、總馬力532匹

以半開篷911 Targa呼應女牛仔爽朗個性，除了訂製「Jessie White Metallic」珠光白金屬漆，車身下半部採用經典944鈷藍色金屬漆，原廠Targa標識換成「Jessie」字樣。座艙融合了藍、紅與灰3色皮革，座椅中央及門板區域大膽加入深色牛仔面料。全車配備極具辨識度的黑白奶牛紋路腳墊，開門迎賓踏板會亮起翠絲爽朗歡呼「YEE HAW！」。

首映禮結束後，這3台跑車將進行公開拍賣，所有收益將捐贈給美國大哥大姐幫扶協會、美國紅十字會、星光兒童基金會，重點幫扶困境兒童與受災家庭。

文：B1807

圖：Porsche