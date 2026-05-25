現代Hyundai投入世界盃狂熱！足球主題套件免費下載 Boston Dynamics機械人Altas施展球技

隨着美加墨世界盃2026下月中旬揭幕，身為大會唯一汽車品牌合作夥伴的現代汽車Hyundai，當然要將這份足球激情與狂熱延伸到旗下數碼座艙，一如早前Pokémon主題套件，車主只要透過ccNC車載資訊娛樂系統下載更新，即可套用全新世界盃主題，在中控熒幕看到Boston Dynamics機械人Atlas及機械狗Spot一展球技。

現代Hyundai投入世界盃狂熱！足球主題套件免費下載 Boston Dynamics機械人+機械狗驚喜現身

現代汽車Hyundai表示這次推出「 2026 F IFA世界盃主題套件」，是其「Next Starts Now」全球推廣活動重要一環，安裝主題套件後，數碼儀錶板及中控螢幕即迎來煥然一新的視覺風格，操作介面加入大量足球元素，導航螢幕也會換成世界盃動態設計，營造猶如身處球場的氣氛。

機械人Atlas+機械狗Spot驚喜現身

最驚喜的地方是，主題不只一味出現足球，還有Hyundai旗下Boston Dynamics的明星機械人Atlas及機械狗Spot，而且每次啟動車輛或熄匙，螢幕均會播放Altas及Spot迎接及歡送動畫。在日常行車過程中，它們也會隨機出現在特定的導航畫面上，為旅程增添驚喜樂趣。

車輛啟動與熄匙時，機械人會演出歡迎、告別動畫。

導航畫面會突然出現機械人元素，為旅程增添驚喜。

適用車型IONIQ 5、IONIQ 9榜上有名

這項免費更新已率先開放給美國、加拿大、歐洲及韓國等市場的車主下載。不過，並非Hyundai旗下所有車款都能參與這次「足球派對」。在純電動車（EV）陣容中，更新僅針對熱門IONIQ 5及全新SUV旗艦IONIQ 9，令人意外的是IONIQ 6完全排除在外，相信跟這款車型退出美國市場有關。此外，氫燃料車NEXO同樣獲得更新，還有部分燃油車及混燃車包括Palisade、Tucson及Santa Fe，亦可一齊迎接足球盛事。

適用車型

電動車：IONIQ 5、IONIQ 9、NEXO（氫燃料）

其他車型：Palisade、Tucson、Santa Fe

文：B1807

圖：Hyundai