在早前舉行的The Android Show活動中，Google為Android Auto及Google built-in的車型帶來了重磅更新，是次升級包括Gemini AI深度整合、沉浸式導航及影音娛樂加強，且針對中控螢幕進行了全適配，哪怕是圓形、梯形，甚至不規則形狀，介面一樣可填滿整個畫面。

Android Auto年度重磅升級！不規則螢幕全適配 沉浸式導航全高清睇YouTube 深度整合Gemini AI

1.介面設計：Material 3注入+適配全螢幕

Android Auto迎來了自「Coolwalk」以來最大的視覺進化。

個人化設計：引入手機的Material 3 Expressive設計語言，帶來更流暢的動畫、更精緻的字體及自訂Wallpapaer，讓車機介面如同手機延伸。

適配特殊螢幕：過去Android Auto在圓形或不規則螢幕上常出現黑邊，新版本支援邊對邊（edge-to-edge）顯示，自動填滿任何形狀的中控螢幕，如Mini的圓形或寶馬的不規則螢幕。

自訂小工具：用戶可像使用手機一樣，在導航介面上方加入小工具，快速控制智能家居（如一鍵開啟車庫鐵閘），查看天氣或建立聯絡人快捷鍵。

2.導航進化：10多來年最強Google Maps更新

Google Maps在Android Auto推出了沉浸式導航（Immersive Navigation）。

3D全景視野：導航時將顯示生動3D建築物、立體交匯處及地形，讓駕駛者在複雜路口更容易判斷方位。

精細路況細節：地圖清楚標示車道、交通燈及停車標誌。

Live Lane Guidance：對於原生Google系統車輛，還能結合車載前置鏡頭，提供即時車道指引。

3.Gemini AI助手：取代Google Assistant

Google built-in的Gemini AI可回覆有關車輛的問題，如65吋電視能否塞入車尾廂。

Google Assistant正式由更強大的Gemini Intelligence接管。

車輛知識百科：使用者可直接詢問Gemini關於車輛的專業問題，例如：「儀錶板上警示燈是甚麼意思？」、「這部65吋電視能塞入車尾箱嗎？」Gemini會根據車型數據給出具體回覆。

Magic Cue：系統根據收到的訊息自動生成建議，例如一鍵發送目的地導航給朋友，或將活動安排加入行事曆。

4. 娛樂體驗：影院級影音與Dolby Atmos

停車時可以播放包括YouTube等平台的1,080/60fps高清影片。

Spotify、YouTube Music介面特地為Android Auto重新設計。

為了提升在停車、充電時的體驗，Google大幅強化影音功能。

60fps高清影片：Android Auto首次加入高清影片播放，支援YouTube等平台。停車狀態下可播放60fps全高清影片。

動態切換音頻：當車輛由停車切換為行駛模式時，影片會無縫轉為純音頻模式播放，確保行車安全且不中斷內容。

杜比全景聲（Dolby Atmos）：支援的部分車型（如寶馬、Volvo、現代等）將能在播放音樂或影音時使用空間音訊。

推出日期

這些新功能預計將隨Android 17及後續更新，於2026年夏季開始陸續推送至相容車輛。原生Google系統的車主則可留意原廠OTA更新通知。

文：B1807

圖：Google