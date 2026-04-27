Fun-Tech-Lab Parksible 1:64模型車庫！多層式設計全自動升降泊位 3D掃描建立雲端資料庫

對於本地1:64模型車迷而言，收藏煩惱從來不是買不買，而是點樣擺放。繼早前以風洞展示盒Windsible引起注意後，Fun-Tech-Lab再次出招，推出自動化多層停車庫Parksible，將現實中機械升降車庫微縮至書枱上，令模型車收納由靜態平面展示帶入立體運作的新時代。

Fun-Tech-Lab Parksible 1:64模型車庫多層設計全自動升降泊位 3D掃描建立資料庫

全棟入伙泊滿14架模型車

香港家居空間有限，模型車迷往往面對「疊羅漢」式的收納困境。Parksible的出現，正好解決展示與空間的矛盾。這座高約 72.3c m的透明車庫，外形充滿工業感，內部採用雙列垂直堆疊結構，能一口氣容納14架1:64比例模型車。

操作時，車迷只需將愛車放置於升降平台，系統會像現實的自動化停車場，智能地將車輛送往指定車位。對於追求儀式感的車迷來說，看著Tomica或TLV在燈光映襯下緩緩升降，那種治癒感遠超傳統玻璃櫃。

Pro版3D掃描建立雲端資料庫

Parksible並非單純玩具展示架，還整合Fun-Tech基因。

動態展示模式：提供標準、隨機及「蛇形」（Snake Mode）等路徑，讓收藏品不再冷冰冰靜態陳列，而是不斷轉換擺位的動態藝術。

環境監測：內置溫度及濕度感應器，對於合金車或樹脂車而言，濕度是溶漆的大敵，系統能24小時監控，守護模型車迷的「資產」。

3D掃描（Pro版專屬）：Pro版本內置360度識別鏡頭，當新車「入伙」時，系統會自動掃描車身並同步至手機App，建立專屬數碼檔案。

資料庫建立後，車迷能在手機App隨時查看自己的虛擬車庫，並管理品牌、型號等資料，徹底解決收藏過百部卻記不清「庫存」的煩惱。

不忘動手玩樂趣

雖然標榜全自動智能化，Parksible亦設有2.79吋圓形螢幕與實體旋鈕，即使不連接手機，車迷亦可手動選擇車位，在科技與玩具層面之間取得平衡。

預計7月出貨

目前Parksible已在Kickstarter平台發起眾籌，標準版早鳥價$3,128，而具備AI掃描功能的Pro版則為$3,912，預計於今年7月陸續出貨。雖然價格直逼一部中階手機，但對於願意花費不菲入手手工樹脂車的發燒友來說，這座能保護愛車、又能隨時動態展示的多層停車庫，仍然值得投資。

【Parksible小貼士】

文：B1807

圖：Fun-Tech-Lab

Google Maps可在設定中加入更多車輛資訊，包括車型及年份，按規格估算電量消耗。

設定目的地後，可輸入現時剩下電量，讓系統更準確分析及規劃行程。

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