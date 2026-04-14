Google Maps AI預測電量規劃導航 逾350款支援Android Auto電動車適用
更新時間：13:02 2026-04-14 HKT
發佈時間：13:02 2026-04-14 HKT
發佈時間：13:02 2026-04-14 HKT
為方便電動車車主更好掌握行程及途中電量續航變化，Google Maps加入以AI驅動的電池預測技術，在規劃行程時透過餘下電量估算，一拼列出充電站推薦、充電時間、預計抵達時電量，令車主駕駛時拋開里程焦慮，這個新功能基本上適用於所有對應Android Auto的電動車，官方指目前支援逾350款車型，且率先在美國登場。
Google Maps AI預測電量規劃導航 逾350款支援Android Auto電動車適用
1. 實時數據計算剩餘電量
以往許多電動車車主使用Android Auto的Google Maps時，由於系統無法得知EV實時電量，未能做到因應電量準確規劃行程。現在支援車型可預先在設定中加入車輛資料，包括引擎類型、車型，當輸入目的地及現時剩餘電量，系統能依據車輛規格進行路線規劃，並提供抵達時剩餘電量預測。
2. 自動增設充電站
揸長途車最怕中途沒電，現在Google Maps根據電動車的剩餘電量，自動在導航路線中建議停靠充電站，即非「Google Built-in」的電動車也能體驗整合充電站規劃的導航。
如途中電量消耗比預期快，系統會即時重新規劃，並導航至最近快速充電站。此外，Google Maps不但會提供充電站資訊，還能估計抵達後的充電時間。若然抵達目的地時需要有更多電量，系統會調整並加入更多充電停靠點。
3. 350+ EV車型支援
目前，這個AI加持的新功能已在美國推出，支援超過15家車廠逾350+電動車車型，包括：
- Lucid
- Chevrolet（雪佛蘭）
- Audi（奧迪）
- Hyundai（現代）
- Kia（起亞）
- Toyota（豐田）
- BMW（寶馬）
- Mercedes-Benz（平治）
- Porsche（保時捷）
- Volkswagen（福士）等
官方表示未來將會加入更多車型，預計稍後亦會陸續於其他國家或地區開放此功能。
文：B1807
圖：Google
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