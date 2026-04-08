CarPlay追加ChatGPT及Google Meet上車！AI聊天、車廂開會純語音免分心 WhatsApp獨立App測試

Apple早前為iPhone推送的iOS 26.4更新，除了加入AI歌單及新Emoji，同時為CarPlay整合更多第三方App功能，如今終於可使用ChatGPT跟AI對話、開啟Google Meet接聽會議，以及經Audiomack串流音樂，令CarPlay應用場景變得豐富。

CarPlay追加ChatGPT及Google Meet上車 WhatsApp獨立App測試

ChatGPT上車：純語音AI副駕

今次更新最矚目莫過於ChatGPT正式登陸CarPlay，以往用Siri只能幫你打電話或搵導航，現在透過語音指令，可在揸車途中跟ChatGPT聊天，無論實時路況、附近餐廳推薦、甚至剛在超市購買的食材應該要點煮，都可直接發問，雖然為免駕駛者分心，AI助手只用對話回答，不會出現文字或圖片，至少帶來互動樂趣，塞車消磨時間也不錯。據知ChatGPT只是快人一步，其他AI如Gemini、Claude也在排隊等上車，相信本地車主很快就能用上Gemini充當純語音AI副駕。

Google Meet：路上接聽會議

在高速公路塞車遇上要開會再不用怕，現在CarPlay支援Google Meet，一鍵即可接聽會議，不錯基於駕駛安全，同樣只有語音不支援視像，但直接用上車廂音響及收音咪，理論上通話清晰度及方便程度，會比使用手機或其他通訊方式要好。

Audiomack：串流音樂新選擇

聽歌相信是揸車時最大娛樂，今次加入Audiomack串流音樂平台，對喜愛Hip-Hop、R&B及獨立音樂的駕駛者來說，算是提供多一個平台選擇，且支援離線下載功能，在沒有網絡的偏遠地區，一樣可以暢順播放。

WhatsApp：獨立App測試中

除了上述已「上車」的功能，據知WhatsApp也緊鑼密鼓進行CarPlay原生App測試，未來或會推出獨立運作及功能更完整的版本，屆時駕駛者可在中控螢幕查看最近聊天記錄、聯絡人，甚至用語音快速回覆訊息，不必依賴Siri或其他間接方式。

文：B1807

圖：OpenAI、Google、AudioMack、WABetaInfo