Tesla宣布仍備少量2026生產稅配額 只需簡單步驟即上「一換一」尾班車

更新時間：16:47 2026-03-05 HKT
發佈時間：16:47 2026-03-05 HKT

隨着「一換一」計劃結束日子接近，多個電動車品牌都推出不同優惠，讓用家可趕上尾班車購買電動車及享稅務優惠。

Tesla宣布目前仍備有少量2026年生產稅配額 供申請參與電動私家車 「一換一」

客人可於 www.tesla.com/zh_hk預訂心儀車款，只需簡單步驟，登記後即可享稅務優惠購買電動車的最後機會。
把握最後機會，可盡享一換一稅務優惠。
作為全港最受歡迎的電動車品牌Tesla宣布，現時仍備有少量2026年生產稅配額，供合資格客人申請參與電動私家車 「一換一」稅務寬減計劃，而且可享最高達$172,500的稅務優惠。但要留意，名額有限，售完即止，建議有意油轉電的用家盡快行動，把握最後機會。

客人如以合資格的車輛置換全新Tesla電動車型，包括均為2026年生產批次的Tesla Model 3及Model Y，均可享大幅稅務減免，進一步降低購買電動車的成本。

只需簡單步驟 即享務優惠購買電動車最後機會

有興趣客人可於 www.tesla.com/zh_hk 直接預訂心儀車款，無論身在何處，只需簡單步驟，登記後即可享稅務優惠購買電動車的最後機會。而為讓客人有更多機會親身體驗全新車款與了解優惠詳情，Tesla 特別於全港多個地點舉辦期間限定展出活動，歡迎親臨參觀及查詢， Tesla體驗中心電話3974-0254。

延伸閱讀：Tesla海港城超充站啟用 車主充電享泊車優惠

 

