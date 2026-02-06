新款2026比亞迪BYD ATTO 3 Superior本地試駕｜純電動SUV小改大升級 「一換一」意向價$188,000起

踏入新一年，比亞迪（BYD）與代理和諧汽車旋即攜手引進了2026款ATTO 3 Superior。裡外革新、設備升級、提升行車安全與充電效能之餘，想不到這款廣受本地用家歡迎的純電動SUV，售價更加驚喜，「一換一」意向價$188,000起，性價比超高，首批3月底前交付。文、圖：sammy

自2022年推出至今，ATTO 3在港已累積近6,000名車主，是數一數二叫好賣座的國產電動車。2026款雖是車系的第三度更新版，實際變化並不少，各項改動的效果明顯和理想。升級同時，意想不到是售價竟比2025款Superior便宜逾5萬元，的確震撼吸引。

2026款比亞迪BYD ATTO 3 Superior本地試駕：延續龍顏美學 提升行車安全

2026款ATTO 3的車頭造型截然不同，泵把兩端風口作出修飾，進一步提高橫向視覺寬度與科技感。車尾變化更顯著，換上近似同廠ATTO 2的全新貫穿式「中國結」LED尾燈，內置動態流水轉向燈，襯托全新尾翼連高置方形剎車燈，以及銀飾擾流底板中央的同款霧燈，時尚設計不僅美觀亮眼，清晰顯示還有助提升行車安全。同時，水撥還加入了雨量感應功能，以應付極端天氣。仔細打量，原有D柱的麟片飾板已被刪除，改為亮黑配搭。新款沿用18吋運動型合金輪圈，車身顏色多達6種，包括亞特蘭蒂斯灰、晧雪白、曜石黑、時光灰、跑酷紅和極光藍。

2026款比亞迪BYD ATTO 3 Superior本地試駕：質感配置升級 軚波操控便捷

除了試車的灰色，2026款車廂兼備米色選擇，同時整個座艙增加了軟包覆蓋面積，提升內飾質感，觸感更細膩柔軟。新款的多功能皮軚環採用與ATTO 2相同款式，電動通風仿皮前座椅頭枕現可調節高度，駕駛席上方並增設有眼鏡盒。其次，液晶儀錶板由5寸升級至8.8寸，顯示清晰全面，並支援更換主題介面及簡易導航。另新款刪除了排檔桿，改為軚波設計，雙手不需離開軚環，提升駕駛專注度和轉波方便快捷之餘，原有位置可騰空增設50W手機無線快充，全面迎合現代人出行所需。15.6吋觸控多媒體屏幕維持，惜用家較少使用旋轉功能，所以順應減省了。餘下豐富配置與舊款相若，包括電尾門、全景式天窗、能過濾PM2.5懸浮粒子的自動恆溫冷氣、Apple CarPlay、360泊車鏡頭、USB-A和USB-C連接埠、語音助理、全車保護氣袋及主動式安全系統等。

2026款比亞迪BYD ATTO 3 Superior本地試駕：提升充電功率 行車質素昇華

頂級Superior沿用60.48 kWh刀片鋰電池與永磁同步前置馬達，馬力204ps，扭力310Nm，0-100km/h只需7.3秒，NEDC續航力480km。至於2026新款的DC直流最大充電功率由原來88kW提升至105kW，近兩成升幅可縮短充電時間。純電SUV沒有強猛起步與急勁加速反應，勝在動力傳遞線性順暢，表現輕快爽朗。懸掛仍是前麥花臣與後多連桿組合，而2025款已升級至馬牌輪胎，進一步提升了運行平穩度與舒適性，快彎轉向展現優良操控與出色抓地力。然而，今次再試2026款新車，明顯感到車架比前剛紮許多，整體行車感再昇華，縱使廠方沒有表明，也許是懸掛亦作出了重新調校吧！駕駛模式有經濟（Eco）、舒適（Normal）、運動（Sport）和雪地（Snow）四種，動力回收亦劃分標準（Standard）與較大（Larger）兩級選項，彼此皆可透過中控台杯架後方的橫列式新按鍵進行操作。

BYD Atto 3 Superior規格(2026款)

傳動：60.48kWh鋰電+前置電馬達驅動

馬力/扭力：204ps / 310Nm

0至100km/h：7.3秒

續航力：480km(NEDC)

尺碼：4,455 x 1,875 x 1,615mm

售價：$188,000起(「一換一」計劃)

查詢：2663 0033