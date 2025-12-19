Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

全新國產電動車廣汽埃安AION UT香港開售│小型五座掀背超闊空間 續航力500km(NEDC) 無須一換一車價15萬元

汽車
更新時間：23:25 2025-12-19 HKT
發佈時間：23:25 2025-12-19 HKT

全新廣汽埃安AION UT電動車今天(12月19日)晚上在尖沙咀海港城六公館正式發表，電視藝人 葉蒨文(Sophie)、曾展望(GM)及人氣唱作歌手張與辰(Vic Teo)站台宣傳。香港版AION UT車價落實為HK$149,988(一換一計劃為HK$142,800)。    文、圖：DP

全新廣汽埃安AION UT香港發表│入門級小型掀背5座 無須一換一車價15萬

全新廣汽埃安AION UT繼上周在IMXpo香港國際汽車博覽公開預展之後，今天(12月19日)正式在港登場，廠方在尖沙咀海港城六公館舉行大型發布會派對，並請來電視劇《愛回家》人氣營幕情侶葉蒨文(Sophie)、曾展望(GM)作為新車揭幕嘉賓，還有本地唱作歌手張與辰(Vic Teo)即場獻唱金曲。雖然開幕禮中途忽然下雨，仍無損現場熱鬧氣氛。廣汽國際副總經理王順勝表示，品牌1月至11月成功在香港電動車市場打入前五位置，證明旗下電動車款(如AION V及ES)獲得本地用家熱烈支持。另外，廣汽集團首席設計官張帆，向來賓詳細講解全新UT電動小車內外特色。

全新廣汽埃安AION UT香港發表│賣點是車小空間大 NEDC續航力500km

香港版AION UT配用60kWh鋰電及單馬達前驅，輸出204ps及210Nm，NEDC續航力500km，支援87kW DC快速充電。UT賣點是體積小巧空間特大，尺碼4,270 x 1,850 x 1,575mm，軸距2,750mm(跟平治A-Class相同)，後排平地台腳位非常闊落。車身有8種顏色選擇，車廂則有3種色調配搭。標準設備包括8.8吋數碼錶板、14.6吋中控觸屏連導航及智能語音控制系統、人造皮椅、前排冷氣通風、手機無線充電板、電動尾門等，還有主動安全輔助系統。車價落實為HK$149,988，一換一計劃則為HK$142,800。

  • AION UT規格
  • 傳動：60kWh鋰電及單馬達，前驅
  • 馬力/扭力：204ps/210Nm
  • 續航力：500km(NEDC)
  • 尺碼：4,270 x 1,850 x 1,575mm
  • 車價：HK$149,988(一換一計劃HK$142,800)

