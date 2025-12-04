Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

平治Mercedes-Benz官方精品 聖誕8折發售│指定400件服飾/模型/擺設 網店優惠同步至12月31日止

汽車
更新時間：13:30 2025-12-04 HKT
發佈時間：13:30 2025-12-04 HKT

迎接聖誕節來臨，平治(Mercedes-Benz)香港最近引入了一系列2025年秋冬新產品，包括服飾、模型車、家居擺設及香薰配件等，即日起至12月31日(三)，於網店或平治品牌中心選購可尊享八折優惠 。    文、部份圖片：DP

平治Mercedes-Benz官方服飾精品聖誕8折發售│指定400件2025年新品優惠惠12月31日

平治香港每逢12月聖誕節期間都會以優惠價發售旗下官方精品，今年也不例外，車迷在紅磡寶來街50號平治九龍品牌中心，或者官方網店(mb4.me/MBCollectionHK)，均可以八折優惠價選購多達400件指定服飾精品。
    據知今年最搶手平治精品，包括最新款1:18比例CLA Coupe(C174)電動跑房車模型(8折價$1,056)，其實真車才剛剛到港上市，估不到模型車同步發行。另外值得留意是一款1:8大比例AMG One積木遙控模型車，共有3,295個組裝零件，而且套裝內更配有馬達、接收器、電池盒、燈光套件和一方向盤遙控器，不僅可以遙控車輛前後及轉向走動，還具有變速功能及LED照明控制功能。
    說到女士們最愛，相信是一系列Mercedes-AMG F1 x Adidas車廠帽子(折後價每頂$440)，有多種不同顏色選擇。男士們則可選購多款Chronograph計時碼錶，8折後優惠價由$2,608起。當中一款頂級計時錶由瑞士製造、應用瑞士Sellita SW500機芯及鈦合金款式，更由原價$24,380減至$19,504發售(8折)。

  • 平治官方精品銷售點
  • 地址：平治九龍品牌中心，紅磡寶來街50號
  • 查詢：2504 6140
  • 網站：mb4.me/MBCollectionHK

 

