《駕駛艙》送80張門票│香港汽車博覽IMXpo 2025 x 東京改裝車展‧香港 12.11-14雙展聯動舉行

汽車
更新時間：19:00 2025-12-02 HKT
發佈時間：19:00 2025-12-02 HKT

《駕駛艙》免費送80張「IMXpo 2025 x 東京改裝車展‧香港」基本門票(每張價值HK$80，每人可獲2張)，立即登入連結：https://bit.ly/IMXpo2025freepass！

一年一度IMXpo香港國際汽車博覽，將於下周四至日(12月11日至14日)在亞洲博覽館舉行，今年展覽焦點是首次結合Tokyo Auto Salon東京改裝車展香港站(TAS·HK)一同舉行
2025年IMXpo香港國際汽車博覽，首次結合Tokyo Auto Salon東京改裝車展香港站(TAS·HK)一同舉行。
2025年IMXpo香港國際汽車博覽，將於下周四至日(12月11日至14日)在亞洲博覽館舉行。
一年一度IMXpo香港國際汽車博覽，將於下周四至日(12月11日至14日)在亞洲博覽館舉行，今年展覽焦點是首次結合Tokyo Auto Salon東京改裝車展香港站(TAS·HK)一同舉行，大會表示有不少日本改裝名牌的示範車及其老闆和代言人都會來港出席活動，當中包括日本著名車手織戶學(Max Orido)及其女兒織戶茉彩(Maaya)，還有Liberty Walk創辦人及社長加藤渉、Top Secret社長永田和彥、Spoon創辦人市嶋樹、Tom's創辦人舘信秀等等，星光熠熠。 
    專程運來香港展出的改裝車輛，包括MF Ghost GR86、Top Secret R33 GT-R Stealth 1st、雨官NA-7、Rocket Bunny Lotus Elise、Max Orido FL5、Mazda RX-7 254i GTX Le Mans、KUHL Racing 34ZR-GTWR SPEC-D等。

至於IMXpo這邊將展出多款首度亮相的國產電動新車，包括AION UT、比亞迪Seal 6、MG S6 EV、零跑B10及五鈴Darion EV等。今年大會特設德國汽車文化專區，展示德國經典車及當地特色啤酒美食等，當然不少得超跑展區，暫時知道展出Supercars包括平治AMG One、KTM X-Bow GT、Singer Porsche、Pagani Huayra BC、Bugatti Veyron Grand Sport等。現場還有親子活動專區、美女車模選美大賽等活動。門票方面，據知基本票$80(單次出入)、單日多次出入門票價$100、優先入場門票$188、4天套票$280等，詳情細資訊及購票可瀏覽官方網站(https://imxpo.com.hk/)。     文：DP   圖：IMXpo

