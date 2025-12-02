彼得森汽車博物館泥地傳奇展｜Lancia/鈴木/福特經典越野賽車大召集

位於美國洛杉磯的彼得森汽車博物館（Petersen Automotive Museum），作為一眾車迷朝聖地，場館將於 12月7日 舉行全新主題展「Legends of the Dirt」，召集一系列在泥地賽場戰績輝煌的經典越野賽車，將塵土飛揚的記憶帶到這座汽車「金庫」。

彼得森汽車博物館泥地傳奇展經典越野賽車召集

是次「Legends of the Dirt」（泥地傳奇）主題展覽為期一年多至2027年1月，讓感興趣的車迷有足時間計劃行程朝聖。至於展出的戰車均是在越野賽事中享負盛名，涵蓋Baja 1000、King of the Hammers，以至世界拉力錦標賽（WRC）等不同類型賽事，從沙漠長途耐力戰到岩石攀爬，一次過呈現越野賽車技術如何在極端環境下進化。場內同時提供技術解說，向入場人士拆解長行程懸掛、全時四驅系統等越野技術如何誕生，並最終影響民用SUV及農夫車設計。

必看展品之一是1983年Lancia Rally 037，這是WRC歷史上最後一部能與四驅對手抗衡的後驅戰車，當年在Markku Alén與Walter Röhrl等名將手中，為車廠奪得1983年車隊總冠軍，寫下拉力賽傳奇一頁。另一話題作是1993 Suzuki Cultus Pikes Peak Special，原型其實是港人熟悉的掀背小車Swift同系車種，卻被改造成怪獸級賽車，加上誇張尾翼，不論是Pikes Peak國際爬山賽，還是賽車遊戲《Gran Turismo》系列，同樣令車迷留下深刻印象。

說到越野賽車，又怎少得Baja沙漠賽車？特別展出的1970年Ford Bronco「Big Oly」，外形與早期Bronco相似、實際是鋼管車架加上複合材料的戰車，曾在1971年及1972年連奪兩屆Baja 1000冠軍。同場亦會見到1995年Herbst「Landshark」沙漠賽車、首台贏得King of the Hammers賽事的Ford Bronco Ultra4賽車，以及為極端垂直攀爬而生的2010 Coleworks「rock bouncer」攀岩車，展示不同路線的越野發展支流。

