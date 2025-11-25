Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Shoei首款AR電單車頭盔｜GT-Air 3 Smart整合HUD投射車速、導航、來電資訊

汽車
更新時間：14:09 2025-11-25 HKT
發佈時間：14:09 2025-11-25 HKT

當智能眼鏡早已用上AR翻譯導航，日本Shoei亦跟法國科技公司EyeLights合作，開發首款整合HUD（Head-up Display）的頭盔GT-Air 3 Smart，以AR方式為騎士提供一套免提、免視線切換的全資訊系統。

Shoei首款AR頭盔GT-Air 3 Smart整合HUD投射車速、導航、來電資訊

GT-Air 3 Smart以GT-Air 3為基礎，加入EyeLights第3代HUD顯示技術，帽體內置nano OLED投影模組，擁有高亮度及Full HD解像度，行車時可把實時車速、導航、來電提示等資訊，直接投射到騎士視野前方約3米位置，由於影像投射於遮陽鏡，形成懸浮於路面的效果，不用轉換視線，仍可掌握車速、路線及路況提示，官方指這個整合式AR顯示可令騎士反應時間縮短逾30%。

HUD的顯示內容可經手機App自訂，速度、地圖、限速提示、來電通知等可逐一選擇開關，亦可調校亮度，甚至版面佈局，系統還支援Siri及Google語音助理，直接經語音操作。值得留意的是，藍牙通話以外，GT-Air 3 Smart同時設有離線mesh網絡，可與其他品牌對講機互通，方便車隊長途出遊。由於系統採用內置電池供電，使用時完全不用拖線，充電一次續航時間約10小時。GT-Air 3 Smart備有5種顏色選擇，並提供S到XXL的尺碼，然而售價高達1,199美元（約9,332港元），差不多是GT-Air 3的兩倍。

 

文：B1807

圖：EyeLights

 

