希愈調亂胚胎案│大馬女員工涉出錯「作故仔」錄口供翌日潛逃 警列詐騙通緝 O記接手調查

中環「希愈生殖醫學中心」（HEAL Fertility）於今年5月發生嚴重醫療事故，涉嫌調亂兩對夫婦共8個胚胎活檢組織樣本。案件交由警方中區重案組徹查後，至今日（8月3日）有突破性發展。警方深入調查後證實出事地點確為「希愈」中心內部，並鎖定一名負責抽取樣本的馬來西亞籍女員工。有人疑因工作出錯後企圖「作故仔」掩飾失誤，在7月下旬被警方錄取警誡口供後，翌日隨即畏罪潛逃離港。警方已將案件列作「詐騙」處理，轉交有組織罪案及三合會調查科（O記）跟進，並通緝該名女員工。

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警誡口供後翌日潛逃 境外遞信辭職

消息稱，警方調查後，相信事件是在「希愈」中心發生，該中心一名馬來西亞籍女員工，負責從相關胚胎抽取相關樣本，然後由她交往中大檢驗。中區警區重案組曾於7月下旬，傳召該名馬來西亞籍員工以作了解及深入調查，並為其錄取了警誡口供。豈料，該員工在錄取口供後的翌日，即火速離開香港，並於較後時間才於海外向僱主請辭。據悉她目前已返回馬來西亞。

警方懷疑她在抽取樣本時工作出現錯誤，並企圖以謊言蓋過錯失，相信案件與人類胚胎販賣無關。由於涉案人涉嫌以欺騙手段隱瞞嚴重醫療失誤，警方已將案件正式列作「詐騙」處理，目前正通緝該名在逃的馬來西亞籍女員工。

中大化驗把關截擊 揭發中心隱瞞遲報

事發於今年5月，希愈生殖醫學中心為兩對接受試管嬰兒及「植入前遺傳學診斷」（PGT）服務的夫婦，進行植入前胚胎細胞活檢染色體檢查，並將樣本交於中大威爾斯親王醫院植入前遺傳學診斷中心檢測。化驗所其後發現，首宗個案的7個樣本中有6個出錯，另一宗個案的2個樣本全錯，即合共8個樣本不屬於原本的父母。經初步覆檢，確認存放在中心液氮庫內的原胚胎並無調亂，出錯僅發生在送檢的少量細胞活檢樣本處理環節。

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醫務衞生局局長盧寵茂指出，胚胎活檢及樣本處理設有雙重監管，需操作及見證人員同時簽名，故事件並非單純醫療程序過失，並交由警方跟進。此外，衞生署調查發現，中心在5月下旬已獲悉異常，卻遲至6月17日才通報人類生殖科技管理局，更拖延至7月初才通報衞生署，涉嫌違反《日間醫療中心實務守則》中需於24小時內通報的規定。

衞生署與人類生殖科技管理局已勒令該中心即時暫停17項服務中的14項，全面停止接收新症，僅保留與配子或胚胎儲存有關的3項基本服務。

希愈生殖醫學中心早前發表聲明，對事件深表震驚，表示已成立內部調查小組，並會全力配合警方調查是否受外在因素干擾。

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