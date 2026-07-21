中環小女孩找換店門外遺遍地紅油 職員求警調查 列刑毀追緝歹徒

中環發生淋紅油案件。今日（21日）早上9時09分，警方接獲德輔道中156至164號通用商業大廈地下一間找換店的職員報案，指找換店對開行人路被人遺下一袋紅色油漆，要求警員到場調查。人員到場後發現紅油遍地，但涉事地舖的小女孩找換店，門面和捲閘均未受波及。

其後警員翻查閉路電視片段，鎖定一名男子經過找換店門外，並擲下一袋紅油後逃去。人員經調查後，將案件由「求警協助」改列作「刑事毀壞」跟進，正追緝涉案歹徒歸案。

小女孩找換店在全港共有3間分店，分別位於中環和沙田。該公司早前因違反「補充勞工優化計劃」規定，在申請輸入櫃檯業務員期間，向勞工處提供不實的申請者資料，被勞工處實施行政制裁，禁止申請外勞一年。

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