小女孩找換店有限公司涉向勞工處提供不實申請者資料 禁申請外勞一年

勞工處（7月10日）宣布，因應「小女孩找換有限公司」及「大利凍肉有限公司」違反「補充勞工優化計劃」規定，即時實施行政制裁，中止兩公司已提交的輸入勞工申請，並由即日起拒絕處理其隨後一年的申請。處方強調僱主須優先聘用本地勞工，違者將面臨行政制裁。

涉及提供不實資料及未申報招聘變動

勞工處經調查後，證實「小女孩找換有限公司」及「大利凍肉有限公司」違反優化計劃的規定；小女孩找換有限公司在申請輸入櫃檯業務員期間，向勞工處提供不實的申請者資料；大利凍肉有限公司則在申請輸入食品加工工人期間，未有在進行本地公開招聘前，將申請職位內容的變動通知勞工處，並提交不實的本地公開招聘結果。

勞工處發言人強調，經優化計劃申請輸入勞工的僱主，必須嚴格遵守計劃的所有規定，包括優先聘用合適的本地勞工。資料圖片

勞工處強調必須優先聘用本地勞工

勞工處發言人強調，經優化計劃申請輸入勞工的僱主，必須嚴格遵守計劃的所有規定，包括優先聘用合適的本地勞工。優化計劃已明確訂明，僱主如違反勞工或入境法例、優化計劃，或標準僱傭合約的規定，勞工處會作出行政制裁，包括中止僱主已提交的申請、撤銷僱主已獲得的輸入勞工批准，以及拒絕處理僱主隨後提交的申請。

