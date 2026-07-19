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筲箕灣停水︱水車供水大排長龍 居民呻苦等逾兩個鐘 超市樽裝水搶購一空

突發
更新時間：13:28 2026-07-19 HKT
發佈時間：13:28 2026-07-19 HKT

今日（19日）筲箕灣區內多處大廈暫停食水供應，水務署派出水車，分別在西灣河街近海澄街、金華街近電車總站和筲箕灣電站等最少5處地方，向居民提供臨時食水。不過，不少居民在街頭大排長龍，苦等水車供水，有居民直言等了逾2個小時仍然無果。亦有街坊到超級市場搶購樽裝水，貨架的樽裝水被一掃而空。

筲箕灣街坊掃超市樽裝水

在東大街，中午過後取水的市民大排長龍，約有30名市民一度在街頭等水車。另外，金華街水車所在位置，現場亦有大約60名市民排隊。東大街東威大廈居民冼先生表示，今早清晨6時許他出門時家中仍然有水，未料「打完羽毛球，8點返屋企就冇水，沖涼都冇得沖！」他從街坊口中得知，當時「有啲（大廈）都仲有水，水缸仲有少少水」，他於是立即到超級市場購買樽裝水應急。

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排水車兩個鐘無果

冼先生其後到街頭等待水車提供臨時食水，但他無奈稱等了兩個多小時仍然無果，「排隊時未有水車嚟，排到去（水車）又冇水喇，話再返轉頭要等個半鐘」。他無奈稱：「我都唔知幾時有（水車），喺度等囉！」

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