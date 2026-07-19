筲箕灣停水｜筲箕灣電站等5處設水車 水務署：全力檢查喉管確定成因

今早（19日）筲箕灣區內大範圍停水，多個屋苑及大廈沒有食水供應，附近一帶食肆亦生意受損。至中午，水務署在facebook專頁「滴惜仔」表示，現時東旭苑、耀東邨、明華大廈、峻峰花園、愛民街、工廠街、金華街、筲箕灣東大街、筲箕灣道及西灣河街一帶用戶的食水供應受影響。該署已於5個地點設置水車，提供臨時食水，包括西灣河街近海澄街、⁠金華街近電車總站、⁠筲箕灣電站、愛賢街近愛東邨和⁠愛賢街近愛蝶灣。

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水務署指出，除了已安排的5架水車，該署正陸續加派至少7架水車及100個水箱，並放置於受影響大廈附近，方便市民取水。該署已增派人手在現場協調並為市民提供即時協助，包括為食肆、其他商戶、及區內有需要的居民送上臨時食水，便利他們營業及減少對受影響市民帶來不便。署方會繼續與東區民政處、當區區議員、關愛隊、房屋署及大廈管理處緊密聯繫，為有需要的居民、長者及商戶提供適切支援。

署方又稱，工程團隊正全力在附近一帶檢查喉管及進行測漏，務求在確定事故成因後，盡力進行緊急應變方案以縮小受影響範圍，並進行後續的維修工作。就事故為市民帶來不便，該署深感抱歉。

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