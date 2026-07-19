筲箕灣停水︱多幢大廈無食水 有餐廳暫停營業 水務署派水車應急

筲箕灣多處無水。今日（19日）清晨5時許開始，筲箕灣區內陸續有多個屋苑及大廈暫停食水供應。有居民指涉事範圍包括東大街、新成街、西灣河街、南康街和愛信道等；受影響大廈包括東威大廈、康華大廈和東濤苑等。附近一帶的食肆亦無水營業，有酒樓和餐廳在門外貼出通告，通知食客要暫停營業。

水務署正檢查附近一帶喉管

水務署在facebook專頁「滴惜仔」表示，該署於今日早上接獲報告，指筲箕灣一帶用戶的食水供應受影響。該署在接獲報告後，即時派員在附近一帶檢查喉管及進行測漏。

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水務署派出至少5輛水車

水務署續指，同時正安排臨時食水，包括至少5架水車，亦動員新成立的供水特供隊，率先趕到現場為有需要的居民派發水袋及瓶裝水，並與東區民政處、區議員及關愛隊保持密切聯絡，為市民提供適切的支援。署方強調會盡快確定事故成因並進行後續的維修工作。該署就事件為市民帶來不便，表示抱歉。

區議員：關愛隊助居民攞水上樓

東區區議會康灣選區議員李清霞表示，據她所知受停水影響的大廈，包括明華大廈，以至愛東邨、東旭苑和耀東邨等。當中各大廈無水的情況，需視乎水缸的大小和用水居民的多寡，「如果大廈水缸大啲、儲水量多啲，或者用水嘅人少啲，佢哋就無咁快發現無水」。她指今早她接獲居民求助後，已即時聯絡東區民政事務處，並與相關部門溝通，惟水務署回覆指正尋找停水的原因。

李清霞續指，水務署已派岀5輛水車，在區內為市民提供臨時食水；而關愛隊亦已出動，其間更協助部分居民取水上樓。

水務署安排水車位置：

1）西灣河街丘佐榮小學

2）金華街近電車總站

3）筲箕灣電車站

4）愛賢街愛東邨

5）愛賢街愛蝶灣