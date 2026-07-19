筲箕灣停水｜東大街咖啡店「拉閘」暫停營業 店主嘆：損失五位數以上

今日（19日）早上筲箕灣區內大範圍暫停食水供應，多幢樓宇及屋苑受影響，附近一帶食肆亦無法營業。在東大街，有咖啡店因無水，在門外貼出暫停營業通知，負責人大嘆損失慘重。

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現場所見，涉事咖啡店在中午時分拉下半閘，貼外貼出通告，通知客人暫停營業。咖啡店負責人張先生表示，原本餐飲業在周末及周日最為繁忙，惟今日發現無水需要暫停營業，「影響情況都幾嚴重」。他指不知道停水原因，直言「完全唔知點解」，又指經營咖啡店，對水質要求較高，即使「有水車供水，啲水亦唔敢用」，估計「生意損失5位數以上」，約為5萬元。

另一間米線店舖，女職員李小姐表示，今早8時她上班時已經無水，至中午仍然無水，只能到水車取水，「推車仔返舖頭」繼續營業。不過，她無奈稱：「推車都幫唔到幾多，因為米線店用水量很大，水車都無水要暫停」。她又指原本周日有較多外來客惠顧，但因無水亦無法多做生意，估計一個早上已損失數千元生意額。