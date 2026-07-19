筲箕灣多處停食水 酒樓餐廳營業受影響 水務署派水車應急

筲箕灣多處無水。今日（19日）清晨5時許開始，筲箕灣區內陸續有多個屋苑及大廈暫停食水供應。有居民指涉事範圍包括東大街、新成街、西灣河街、南康街和愛信道等；受影響大廈包括東威大廈、康華大廈和東濤苑等。附近一帶的食肆亦無水營業，有酒樓和餐廳在門外貼出通告，通知食客要暫停營業。

水務署在facebook專頁「滴惜仔」表示，該署於今日早上接獲報告，指筲箕灣一帶用戶的食水供應受影響。該署在接獲報告後，即時派員在附近一帶檢查喉管及進行測漏。同時署方正安排臨時食水，包括至少5架水車，亦動員新成立的供水特供隊，率先趕到現場為有需要的居民派發水袋及瓶裝水，並與東區民政處、區議員及關愛隊保持密切聯絡，為市民提供適切的支援。

署方強調會盡快確定事故成因並進行後續的維修工作。該署就事件為市民帶來不便，表示抱歉。

有餐廳受停水影響，暫停營業。fb「筲箕灣西灣河太古城生活圈」圖片

酒樓茶市被迫暫停。fb「筲箕灣西灣河太古城生活圈」圖片