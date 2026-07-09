華富邨謀殺案│死者任保安 被扼頸約兩分鐘昏迷 疑兇折返被擒

香港仔華富邨謀殺案，兩名互不相識的女街坊，在香港仔中心等待小巴排隊期間，不小心踩到對方的腳，因此發生爭執，準備下車時又再爆發衝突，由小巴車廂打到落街外，死者被人壓到在地上，猛力掐住頸部數分鐘至昏迷，送院搶救無效。警方交代案情時指，兩人在小巴上已開始打鬥，打到落行人路，持續兩、三分鐘；其間死者被疑犯跪住腹部及叉頸，致不省人事。疑犯曾經離開現場，約9分鐘後折返，被在場的衝鋒隊拘捕。

據了解，死者做保安，有精神病覆診紀錄；疑犯做清潔，二人互不相識。

西區警區指揮官署理高級警司許康傑表示，案件牽涉兩名女子，包括一名53歲女死者與一名50歲女被捕人，二人均持有香港身份證，前晚（7日）10時30分，警方接獲一宗打鬥舉報，地點在華富邨華翠樓對開的專線小巴站行人路上面，警方抵達現場後，發現一名53歲女子倒卧在小巴站行人路位置不省人事，人員對事主進行急救，並召來救護車送院搶救，惜告不治。

事發時兩人坐小巴前往華富邨，其間她們同時間落車，死者踩到疑兇，疑兇還擊踩回死者報復。二人由車上推撞至地面，疑兇一度跪在死者的肚，又叉頸襲擊。死者昏迷後，疑犯離開現場。

警方接報到場時，在華翠樓外的行人路發現死者，她頸有明顯瘀痕及抓痕，由救護車送院。疑兇離開約9分鐘折返，報稱是來觀察情況，隨即被在場的衝鋒隊拘捕，警誡下她承認與死者曾經打鬥。警方稍後將落案控以謀殺，明日在東區裁判法院應訊。至於日後會否改誤殺，則會徵詢律政司法律意見。

許續稱，案發時又小巴乘客及途人目擊，但並沒有人阻止她們的打鬥。警方呼籲任何人如目擊案件或有資料提供，請致電3660 6658或3660 6659與調查人員聯絡。

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警方表示，香港仔7月7日發生的一宗公眾地方打鬥案改列為謀殺案。警方指，7日晚上10時31分接獲報案，指兩名女子在華富（二）邨華翠樓對開一小巴站打架。人員趕赴現場，發現一名53歲女子倒臥地上。她頭部受傷，昏迷被送往瑪麗醫院治理，於同日晚上11時22分被證實死亡。

初步調查顯示，死者曾與一名50歲女子爭執及互相推撞，其間死者懷疑被推倒地上。人員經調查後，同日在香港仔拘捕該名50歲女子涉嫌謀殺，她現正被扣留調查。警方稍後將安排驗屍以確定死者死因。

西區警區重案組正積極調查案件。警方呼籲任何人如目擊案件或有資料提供，請致電3660 6659與調查人員聯絡。